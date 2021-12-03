Момент нападения водителя внедорожника в Москве попал на видео

Нападение водителя внедорожника в Москве попало на камеры видеонаблюдения. Запись опубликовала прокуратура Москвы.

На кадрах можно заметить, как водитель выходит из черного внедорожника, направляет оружие на стоящую впереди белую машину и начинает стрелять.

Дорожный конфликт произошел на улице Большой Грузинской. Московская прокуратура контролирует ход проверки, которую проводит полиция.

Предположительно, стрельба велась из травматического или пневматического пистолета. Водителя внедорожника задержали. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

СМИ писали, что для поимки злоумышленника в Москве был введен план «Перехват». По предварительным данным, конфликт начался с того, что таксист стоял в правом ряду, вероятно, дожидаясь пассажира. Это был участок, предназначенный для движения.

По данным источника РИА «Новости», водитель Cadillac Escalade не мог проехать, а таксист стоял на месте, включив «аварийку». Между ними произошла словесная перепалка, а потом водитель внедорожника открыл огонь.