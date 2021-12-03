Появились кадры с места, где водитель внедорожника в Москве устроил стрельбу

Утром 3 декабря в центре Москвы произошла стрельба. Огонь на улице Большой Грузинской открыл водитель внедорожника. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.

МВД получило информацию о стрельбе в 11:49. Все произошло на Большой Грузинской улице, у дома № 76. Водителя кроссовера задержали, пострадавшему оказана медицинская помощь.

По данным РЕН ТВ, задержанный — Дмитрий Махалов. По информации источника канала, его не раз штрафовали за нарушение скорости. Для его поимки полиция в Москве вводила план «Перехват».

На фотографиях, которые публикует «360», видно, что одна из машин — такси, вторая — Cadillac.

По предварительной информации «Интерфакса», конфликт произошел из-за того, что таксист не уступил дорогу этому мужчине. Про этом сам водитель внедорожника пренебрег правилами дорожного движения. Когда таксист отказался уступать, то автомобилист начал стрелять из травматического пистолета.

Полиция разбирается во всех обстоятельствах случившегося.