«В этот момент потеряла дар речи». Рассказы выживших при крушении самолета в Алма-Ате

Самолет Fokker-100 разбился в Казахстане вскоре после взлета. Погибли 12 человек, в больницы увезли 49. Долгое время на место не ехала скорая и людям приходилось самим доставать пострадавших. Пассажиры рассказали, что они пережили.

Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air направлялся в Нур-Султан утром 27 декабря. После взлета лайнер потерял высоту и врезался в строящийся дом около аэропорта Алма-Аты. На борту судна находились пять членов экипажа и 93 пассажира, сообщило издание zakon.kz со ссылкой на республиканский главк МВД. По последним данным, погибли капитан судна, выпускающий редактор Informburo.kz Дана Круглова и еще 10 человек. Еще 49 были госпитализированы, 18 из них в тяжелом состоянии.

Один из очевидцев крушения рассказал, что после взлета лайнер сделал круг, затем упал на здание на окраине жилого квартала.

Журналист Денис Кривошеев написал у себя в Facebook, что прилетел в Алма-Ату на разбившемся самолете. Как сообщили ему диспетчеры, в одном из двигателей заметили огонь. Самолет был новым, исправным и прошел положенные проверки. Но после взлета его внезапно повело вправо, он снизился, врезался в забор, а затем в дом.

Многие пассажиры рассказывали, что в аэропорту даже не знали о катастрофе. Спасатели быстро прибыли на место крушения, но скорой долго не было. Пассажиры звонили в единую службу спасения и просили прислать медиков.

«Самолет упал, целая куча людей разбилась. Люди просят скорую, а она не едет. Разбито много людей, много трупов уже. Многих вытащили, спасатели работают. Ужасно», — рассказала пассажирка.

«Начали взлетать, трясло сильно. Потом мы начали немножко набирать высоту, начало еще сильнее трясти, и в итоге столкновение какое-то было. Я нагнулась, как по технике безопасности, и когда подняла голову, был спереди дым. В тряске начало все падать, багаж, не багаж, в общем, крики… Кто-то выломал дверь аварийную, и все выбежали», — рассказала Mash пассажирка Гульнара Кошенова.

После крушения люди начали в шоке разбегаться. По ее словам, было много окровавленных пассажиров, у некоторых оказались сломанными руки и ноги. Одна женщина перед взлетом задремала. Проснулась, когда судно дважды пыталось набрать, но теряло высоту.

«Потом был страшный звук — то ли двигатель, то ли еще что-то. Самолет криво летел. Все было как в кино — вопли, крики, плач людей. Я не могу все это описывать, страшно очень. Потом удар, грохот, и прямо передо мной железяка какая-то закрыла — выхода не было. Кто-то кричал: „Шығыңдар!“ (выходите — прим. ред.). Я потеряла в этот момент дар речи. Я сидела у крыла самолета. Я помню, что наступила на крыло самолета. Кричали, что самолет уже на земле может взорваться. Как будто сон», — приводит слова женщины портал tengrinews.kz.

Аслан Назаралиев рассказал Telegram-каналу Alibekov, что после взлета закачалось сначала левое, а затем и правое крыло самолета. Судно носило, как лодку, но оно все равно поднималось, а затем упало на дом.

«Вылезали по обледеневшему крылу через окно, все поскальзывались на нем, друг получил ушиб. Помощь добиралась долго. Сами помогали вытаскивать пассажиров», — рассказал им мужчина.

До выяснения причин ЧП в Казахстане приостановили полеты Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес родным жертв крушения соболезнования и обещал оказать необходимую помощь пострадавшим.