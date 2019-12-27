Самолет Bek Air разбился в Казахстане. Что известно о крушении

Рано утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Z2100 Алма-Ата — Нур-Султан, потерпел крушение в аэропорту Алма-Аты. Известно о 14 погибших. «360» собрал всю известную информацию об авиакатастрофе.

Момент катастрофы

Как написало РИА «Новости», все произошло в 07:22 по местному времени (04:22 по московскому). Самолет Fokker-100, поднимавшийся в воздух, потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным зданием. Пожара на борту не было. К месту крушения направились экстренные службы. Они эвакуировали пассажиров и экипаж.

Авиационный портал Flightradar опубликовал данные траектории полета разбившегося Fokker-100. По информации ресурса, возраст самолета составлял 23 года.

Всего на борту находились 100 человек. Жертвами крушения стали 14 пассажиров, еще 35 пострадали. Об этом заявили в мэрии Алма-Аты.

«В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлены восемь детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлены пять взрослых с политравмами. В ГКБ № 4 доставлены 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии. Погибших на месте 14», — сказано в сообщении ведомства.

По предварительной информации, россиян на борту не было.

«Среди жертв катастрофы потерпевшего сегодня утром в аэропорту Алма-Аты самолета авиакомпании Bek Air российских граждан нет. Посольство России в Казахстане находится в контакте с местными властями, экстренными службами. Продолжаем отслеживать ситуацию», — заявила «360» исполняющая обязанности пресс-секретаря посольства России в Казахстане Алена Гудкова.

Реакция властей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес соболезнования родным погибших.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета около Алма-Аты сегодня утром, 27 декабря. Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия во главе с [премьер-министром] Аскаром Маминым. Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — написал Токаев на своей странице в Twitter.

Деятельность авиакомпании приостановлена до выяснения обстоятельств крушения самолета. Об этом «360» сообщили источники, знакомые с ситуацией. Также приостановлены полеты самолетов Fokker-100. Об этом сообщило Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, написало РИА «Новости».

На сайте авиакомпании Bek Air указано, что авиапарк компании полностью состоит из Fokkek Air-100. Это среднемагистральный пассажирский лайнер, который разработала голландская фирма Fokker на базе пассажирского самолета F-28-4000.

Казахстанская авиакомпания Bek Air появилась в 1999 году. Главный офис находится в Уральске. Компания является вторым крупнейшим внутренним перевозчиком в стране. Bek Air выполняет рейсы по более чем 14 направлениям внутри Казахстана. В ее авиапарке находится десять самолетов Fokker-100.