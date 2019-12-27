Рухнувший в Алма-Ате самолет врезался в строящееся здание

«В жилом доме, к счастью, никого не оказалось», — приводит агентство слова Алибекова.

Рейс авиакомпании Bek Air Алма-Ата — Нур-Султан 27 декабря при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. После этого лайнер врезался в двухэтажный строящийся жилой дом. На борту самолета находились 100 человек — 95 пассажиров и пять членов экипажа. В результате крушения погибли 15 человек.

За медицинской помощью обратились 66 человек. 50 из них госпитализировали. 12 человек находятся в тяжелом состоянии. Власти запретили авиакомпании Bek Air временно осуществлять перевозки после катастрофы. Расследованием причин крушения займется специальная комиссия. Ранее в посольстве России в Казахстане сообщили, что россиян на борту разбившегося самолета не было.