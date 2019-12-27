Деятельность Bek Air приостановили после крушения самолета в Алма-Ате

Власти запретили авиакомпании Bek Air временно осуществлять перевозки после катастрофы с пассажирским лайнером Fokker-100 в Алма-Ате. Полеты лайнеров подобного типа также приостановили.

«Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена до выяснения обстоятельств в связи с крушением самолета в Алма-Ате», — приводит РИА «Новости» сообщение властей.

Также в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщили, что полеты самолетов Fokker-100 (лайнер именно такого типа рухнул в Алма-Ате) временно приостановили. Пассажирский самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air упал в аэропорту Алма-Аты 27 декабря во время взлета. На его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

В мэрии Алма-Аты рассказали РИА «Новости», что во время катастрофы погибли 14 человек, еще 35 человек получили травмы различной степени тяжести. 17 раненых находятся в тяжелом состоянии. Ранее в посольстве России в Казахстане сообщили, что на борту упавшего самолета россиян не было. Расследованием причин ЧП займется специальная правительственная комиссия.