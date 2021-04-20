Расплата кронами. Чехии придется потратиться из-за исключения Росатома из тендера

Чехия исключила Росатом из числа участников тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы». Перед этим Прага обвинила россиян во взрыве семилетней давности. Росатом уже назвал действия чехов политически ангажированными. В компании уверены, что от этого пострадает сама Чехия.

В Росатоме пояснили, чтo предложение пo расширению АЭС на востоке Чехии подразумевало вовлечение в проект сотен чешских и европейских компаний. Тогда были бы заключены контракты на миллиарды евро.

«Исключение Росатома из тендера на расширение АЭС „Дукованы“ в Чехии является нерыночным, политически ангажированным решением, которое не способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества в атомной отрасли между нашими странами. <…> Таким образом, исключая Росатом из тендера, чешские власти исключают в первую очередь свою национальную промышленность», — говорится в сообщении госкорпорации.

В компании выразили сожаление в связи с решением чехов, так как российский и чешский атомно-промышленные комплексы имели серьезные перспективы не только в самой Чехии, но и в рамках совместной работы в третьих странах.

«Являясь мировым лидером по сооружению современных и безопасных АЭС, Росатом работает более чем в 50 странах мира, мы выполняем все свои контрактные обязательства перед партнерами, в том числе и перед чешскими компаниями, действуем на основе рыночных принципов и прозрачной конкуренции. Мы уверены в том, что отношения в сфере атомной энергетики должны быть вне политики», — пояснили в Росатоме.

Причины исключения из тендера

Росатом исключили из тендера после того, как Чехия обвинила россиян во взрывах в местной деревне Врбетице. Они произошли почти семь лет назад. Обвинения привели к дипломатическому кризису и фактическому прекращению отношений между странами.

Есть сразу несколько версий, почему Чехия решила обвинить Россию именно сейчас. Одна из них касается именно тендера, в котором принимал участие Росатом. Якобы так иностранные конкуренты попытались избавиться от корпорации как от участника в тендере на строительство нового блока АЭС в Чехии. Об этом «360» рассказал политолог Геворг Мирзаян.

«Росатом там принимал участие. Учитывая конкурентные способности, мог вполне обойти американские, французские компании», — пояснил собеседник.

Он добавил, что Росатом не проиграл тендер, его попросту не допустили. Все это показывает, что речь шла как минимум о не совсем честной конкуренции.

Почему для Росатома был важен этот тендер?

Мирзаян отметил, что для российской компании тендер действительно был важен, ведь речь идет о достаточно больших деньгах.

Есть одна такая маленькая деталь. Может быть, кому-то она покажется неважной. Называется деньги. Стоимость контракта, если я не ошибаюсь, составляет около шести миллиардов евро. Деньги, мягко говоря, немаленькие. Для Росатома это был важный проект. <…> Разбрасываться такими контрактами неразумно Геворг Мирзаян.

Почему Чехия проиграет от исключения Росатома?

Мирзаян пояснил, что когда компанию-лидера исключают из тендера по политическим причинам, падает конкуренция. Другие участники начинают чувствовать себя более расслабленно, особенно если они знают, что это было сделано в их интересах. В итоге контракт становится менее выгоден для заказчика.

«Чем выше конкуренция, тем лучше предложения с различных сторон, которые пытаются, в том числе и по стоимости, обойти своих конкурентов. Там также участвует американская компания Westinghouse. Это та компания, в интересах которой, возможно, была устроена эта прекрасная история (с обвинениями России во взрыве — прим. ред.). Когда компания чувствует, что за ней стоит такая мощная крыша, которая позволяет на раз и два снять ключевого конкурента, наверное, эта компания будет вести себя более нагло», — заметил Мирзаян.

В том, что для Чехии было бы выгоднее сотрудничать с Росатомом, уверен преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. Он отметил, что в стране есть две АЭС советского образца, в том числе «Дукованы».

«И начинка, и стержни, и что там еще есть — все изначально было советского образца. И именно российские изделия могут быть совместимы с реактором советского образца. Для того чтобы американские, французские или корейские изделия были совместимы с реактором советского образца, чехам придется потратить дополнительные деньги», — пояснил политолог.

По его мнению, очень стараются выиграть тендер американцы. Однако победят, скорее всего, французы, так как Чехия — член ЕС. Росатому же о «Дукованах» придется забыть, отметил собеседник.

«Если пытаться туда еще как-то вернуться, то лучше сосредоточиться на АЭС „Темелин“, второй чешской АЭС. Она более новая. Там — российские стержни. Пытались закупить американские, но это чуть не привело к аварии, ко второму Чернобылю. Тогда к российским стержням вернулись. Лучше сосредоточиться на „Темелине“. Его расширение наверняка планируется. Может, к этому моменту и ветер будет дуть иной», — заключил Трухачев.