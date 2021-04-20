Кремль назвал поведение Чехии разрушительным для двусторонних отношений

Поведение Праги разрушительно для двусторонних отношений — оно лишено здравого смысла. Обвинения России в причастности к взрывам на складах в Чехии голословны и безосновательны, Москва считает это возмутительным.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.

«Мы считаем лишенной здравого смысла такую линию Праги. Выглядит это все как попытки быть похожими в непредсказуемых, агрессивных действиях на своих старших товарищей за океаном», — отметил он.

Песков также уточнил, что президент России не планирует переговоры с руководством Чехии на фоне обострения отношений между странами.

В конце прошлой недели власти Чехии обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Прага выслала из страны 18 дипломатов РФ. В ответ на это Россия вызвала в МИД посла Чехии и заявила ему, что 20 сотрудников посольства объявлены персонами нон грата. Им дали 24 часа на то, чтобы покинуть страну.

19 апреля члены правительства Чехии приняли единогласное решение исключить Росатом из списка кандидатов для участия в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы». Российская компания назвала этот поступок нерыночным и политически ангажированным.