Чехия обвинила россиян во взрывах в местной деревне Врбетице. Они произошли почти семь лет назад. Обвинения привели к дипломатическому кризису и фактическому прекращению отношений между государствами.

События, о которых спустя годы вспомнили в Чехии, произошли на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Взрыв унес жизни двух человек. За все эти годы расследование причин случившегося ни к чему не привело. Однако в апреле этого года премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что к взрыву якобы могут быть причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Их, к слову, обвиняют в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.

Чехия потребовала покинуть страну 18 российских дипломатов, которых считает сотрудниками российских спецслужб. В ответ на это МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов, они должны покинуть страну до конца 19 апреля.

Почему возникла новая версия

Есть несколько версий, почему Чехия решила обвинить Россию именно сейчас. Причем все варианты, возможно, существуют одновременно. Об этом в разговоре с «360» заявил политолог Геворг Мирзаян.

«Первая версия гласит, что чехи хотели выпендриться перед американцами и тоже по какой-то причине выслать российских дипломатов, но сделать это по-взрослому, даже не так, как это сделали поляки, всего лишь трех, а по максимуму», — отметил Мирзаян.

Он напомнил, что некоторое время назад США внесли восьмерых высокопоставленных российских чиновников в черный список.

С этим мнением согласен и политолог Вадим Трухачев.

Чехия выступает как союзник США по НАТО. Вроде как раз американцы выставили, то надо выслать и нам Вадим Трухачев.

Трухачев добавил, что в Чехии начинается предвыборная кампания. Это могло стать для антироссийских сил поводом напомнить о себе.

«Не стоит недооценивать степень русофобии чешской элиты. Они решили устроить такую масштабнейшую провокацию», — отметил Мирзаян.

Еще одна версия, по его словам, связана с полетом премьер-министра Чехии Андрея Бабича в Москву, где он должен был закупать «Спутник V».

Получается, не просто русские хотят спасти европейские жизни, но и европейцы хотят, чтобы их спасали, потому что Америка спасать их не может Геворг Мирзаян.

Также Мирзаян отметил и возможное желание иностранных конкурентов избавиться от корпорации «Росатом» как от участника в тендере на строительство нового блока АЭС в Чехии.

«Росатом там принимал участие. Учитывая конкурентные способности, мог вполне обойти американские, французские компании», — пояснил собеседник.

Последствия для отношений России и Чехии

По словам Мирзаяна, Москва еще не ответила по-настоящему. Выслали сейчас всего 20 чешских дипломатов. А вот дальше последствия могут быть гораздо серьезнее.

Наверное, будем дальше давать удары по чехам, так как такие вещи терпеть нельзя. Это уже полное хамство в отношении РФ. <…> В этой ситуации Россия должна ответить не просто жестко, а демонстративно жестко, чтобы ни у кого больше мысли не было такого рода моменты себе позволять Геворг Мирзаян.

Мирзаян не исключил, что на чешских курортах не будет российских туристов. Бизнесу же будет очень сложно работать на территории России, а отечественным предпринимателям порекомендуют избавиться от активов в недружественной стране.

«А активы это немаленькие. Чехия живет за счет них в том числе», — подчеркнул Мирзаян.

В том, что последствия будут «самыми тяжелыми», уверен и Трухачев. Он отметил, что теперь отношений между Чехией и Россией попросту нет.

«Можно сказать, что отношений между Россией и Чехией больше нет. В посольстве остается всего пять человек — значит, посольство нормально работать не будет. Это значит, что генконсульство в Петербурге закроют. Визу теперь будет крайне сложно получить. Технически чехи не смогут этим заниматься. Все прочие отношения тоже будут затруднены», — заметил Трухачев.

Политолог добавил, что Росатом отстранят от участия на достройку чешской АЭС. С российской стороны наверняка также разорвут контракт на производство чешских трамваев в Калуге.

«Последствия будут самыми тяжелыми. На официальном уровне Чехия обозначила Россию как врага. России не остается выхода, кроме как обозначить Чехию как врага, с которым не разговаривают и не поддерживают никаких отношений», — подчеркнул политолог.