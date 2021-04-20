Росатом назвал решение Чехии по АЭС «Дукованы» политически ангажированным

Росатом прокомментировал решение Чехии по АЭС «Дукованы» и назвал его политически ангажированным. Чешская сторона исключила российскую компанию из числа участников тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» на востоке страны.

«Исключение Росатома из тендера на расширение АЭС „Дукованы“ в Чехии является нерыночным, политически ангажированным решением», — говорится в сообщении госкорпорации.

В Росатоме отметили, что это решение не способствует развитию сотрудничества между странами в атомной отрасли. Компания добавила, что предложение РФ расширить АЭС подразумевало под собой участие сотен чешских и европейских компаний в проекте, «в рамках которого могли быть заключены контракты на миллиарды евро».

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш 19 апреля заявил о том, что Росатом не будет участвовать в тендере на строительство нового энергоблока. Он объяснил свое решение тем, что спецслужбы России могут быть связаны со взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

Вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек отметил, что Росатом не будут нанимать другие компании, которые принимают участие в конкурсе, в качестве субподрядчика.