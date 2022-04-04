Картину Эдгара Дега украинизировали. Это новый пример отмены русской культуры

Национальная галерея Великобритании переименовала «Русских танцовщиц» Эдгара Дега в украинских. Музей заявил, что на полотне «почти наверняка» украинки, но не предоставил документальных доказательств. Искусствоведы назвали переименование картины глупостью и напомнили, что культура должна оставаться вне политики.

Лондонская Национальная галерея переименовала картину импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинских танцовщиц». Изменение произошло по просьбе украинских пользователей соцсетей, которые живут в Великобритании.

Согласно описанию полотна на сайте галереи, на картине изображены танцовщицы из Восточной Европы, которые в 1890-х посетили Париж. На полотне изображены женщины, на головах которых надеты цветочные венки. Цветы на венках разрисованы в том числе в желтых и синих оттенках. Эти же цвета присутствуют на государственном флаге Украины.

«Почти наверняка мы можем утверждать, что на картине изображены украинские танцовщицы, а не русские», — сказано в описании.

Политика влезла в культуру

Представитель галереи заявил, что вокруг названия картины давно идут споры, и этому вопросу посвящены научные работы. По его словам, в связи с событиями на Украине в последние месяцы руководство галереи решило, что сейчас подходящий момент для того, чтобы переименовать полотно и лучше понять контекст изображения.

Переименование картины художника-импрессиониста в угоду политической повестке стало беспрецедентным случаем. Директор Музея имени Андрея Рублева, специалист в области современного искусства и архитектуры Михаил Миндлин рассказал «360», что менять название картины могут наследники художника, которым принадлежат исключительные права. Но даже если те дали разрешение, то такой шаг является дикостью.

Это как переименовать работу Архипа Куинджи «Ночь над Днепром» в «Ночь над Темзой». Это какая-то запредельная и необъяснимая глупость. Культура всегда была вне политики. Это был основной незыблемый международный принцип. Но когда политика влезает в культуру и уродует ее, то это недопустимо совершенно Михаил Миндлин.

Галерея не предоставила прямого доказательства тому, что на полотне именно украинки. По словам Миндлина, менять общепринятое название картины можно в случае документального подтверждения.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал переименование «Русских танцовщиц» образцом «политического кретинизма», нарушением авторских прав художника и свидетельством недальновидности.

Отмена русской культуры

Ранее президент Владимир Путин уже говорил о культуре отмены России на Западе. Он напомнил, что из концертных афиш убирают Рахманинова, Чайковского и Шостаковича. Русские писатели и их книги оказываются под запретом. Отмену русской культуры он сравнил с действиями нацистов в Германии в 1930-х годах.

После начала специальной военной операции на Украине страны Европы начали отменять все, что связано с русской культурой. В марте Мюнхенский филармонический оркестр уволил дирижера Валерия Гергиева с должности главного дирижера. От Гергиева к 28 февраля требовали выразить позицию относительно событий на Украине. Ранее в Карнеги-Холле в Нью-Йорке отменили выступление дирижера.

Кардиффский филармонический оркестр в Великобритании отказался от исполнения увертюры «1812 год» Петра Чайковского. Произведение сочли «недопустимым в такое время».

В Польше Национальная опера Варшавы отменила премьеру оперы «Борис Годунов» Модеста Мусоргского. Из программы пасхального фестиваля классической музыки имени Людвига ван Бетховена убрали симфонию «Бабий Яр» Дмитрия Шостаковича. В городе Быдгощ отказались от постановки оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского.

Культура отмены дошла и до русских писателей. В Миланском государственном университете чуть было не запретили курс, посвященный творчеству Федора Достоевского. Профессор Паоло Нори, читавший лекции о русском писателе, назвал в соцсетях решение вуза нелепой цензурой. После критики университет переосмыслил свое решение и сохранил курс.

Не все страны решили бойкотировать русскую культуру. Президент Сербии Александр Вучич заявил после победы на выборах, что страна сохранит дружеские отношения с Россией и не будет «выкидывать Достоевского из школ и Чайковского из оперы».