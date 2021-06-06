Торговая война между Китаем и США продолжится. Черный список Байдена задавит главного конкурента

Американский лидер Джо Байден подписал указ о расширении списка китайских компаний, в которые запрещено инвестировать физическим и юридическим лицам США. Это не новая тема для них. Когда-то торговую борьбу начал Дональд Трамп. И Китай, и пользователей снова ждут проблемы и неудобства.

Китайцы снова пострадают

В черный список вошли 59 организаций, сообщила пресс-служба Белого дома. Власти считают, что они связаны с военно-промышленным комплексом КНР. В этом списке есть и крупнейшие мировые компании в сфере телекоммуникаций -- Huawei, China Mobile Communications Group Co. Ltd., China Telecommunications Corporation и другие предприятия.

Помимо этого, в черный список попала Китайская государственная военно-промышленная компания (CASIC), Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) и Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC).

Указ вступает в силу 2 августа этого года. Документ запрещает американцам приобретать и покупать акции компаний, которые «подрывают безопасность или демократические ценности США и союзников». В Белом доме уточнили, что Китай также может использовать технологии для слежки, репрессий и нарушений прав человека. Америка как никакая другая страна уделяет этим проблемам огромное внимание.

«Продолжается определенная преемственность со времен Трампа. Нынешнее решение мотивировано тем, что китайские товары и технологии очень активно используются для слежки и разведки. Администрация Байдена стремится этому противостоять. Есть еще и фактор, связанный с конкуренцией на внешних рынках», — рассказал «360" руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков.

Подобные санкции предусмотрены законом 1999 года. Он обязывает Министерство обороны составлять каталог компаний, принадлежащих китайским военным.

Компания Huawei была внесена в черный список еще в 2019 году, ее объявили в США угрозой для национальной безопасности. Тогдашний президент Дональд Трамп утверждал, что разведка обладает доказательствами. Но когда компания Huawei прекратила сотрудничать с Google, со смартфонов и планшетов этой марки, а также марки Honor пропали все онлайн-сервисы американского IТ-гиганта.

Забыли о торговой войне

Белый дом заявил, что новый черный список продуманнее. Там действительно включено больше компаний. Он более понятный для американских инвесторов. На прошлый список было подано огромное количество судебных исков.

«Это самый сильный шаг на данный момент против главного конкурента американской торговли. За пандемию немного позабыли о том, что происходило между США и Китаем, забыли о той торговой войне, которая вызвала большой скандал. Это главный шаг для сохранения конкурентоспособности с Китаем», — рассказала «360» научный сотрудник Института США и Канады Александра Филиппенко.

Теперь черным списком будет заниматься Министерство финансов. Инвесторам будет проще ориентироваться и они будут знать, куда обращаться, отметила эксперт. Раньше этим занималась администрация Белого дома при Трампе.

Чего ожидать

«На пользователей компаний, вполне возможно, этот список повлияет как и прошлый. Теперь он просто более продуманный. Не исключено отключение сервисов Google, YouTube и других сервисов», — предположила Филиппенко.

Кроме того, эти компании, вероятно, станут больше внимания уделять своим разработкам в противовес американским. Но для этого потребуются большие инвестиции.

«По реакции китайцев понятно, что это не приветствуется компаниями. Но в любом случае это явно серьезный удар по китайским производителям. Наверняка, они будут уделять внимание своим разработкам в противовес американским. Минфин США, скорее всего, будет больше поддержки оказывать компаниям, которые являются главными китайскими конкурентами», — подчеркнула эксперт.

Собеседница «360» добавила, что отношения между Китаем и Америкой политизированы на всех уровнях. Все забыли, что между ними происходила торговая война. Но пандемия пошла на спад и вот оно — продолжение того, что было в 2019 году.

«Здесь достаточно много политики. США, как сторонники свободной торговли, обычно не имеют позицию ограничения бизнеса тем или иным способом. Тут в первую очередь речь идет о кибербезопасности», — заключила научный сотрудник.

В конце апреля китайская компания Huawei придумала новые способы, как бороться с США и санкциями, которые они вводят. Производитель смартфонов решил развиваться в области программного обеспечения и технологий для «умных» автомобилей. Что компании придумают после нового списка, пока неизвестно.