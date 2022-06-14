Глава ВТБ предсказал разделение мира будущего на «своих» и «чужих»

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин считает, что в будущем мир снова может разделиться на «своих» и «чужих» из-за новой холодной войны. Об этом он написал в колонке для РБК. Банкир полагает, что эпоха глобализации в прежнем виде завершилась и Россию отныне начнут ограничивать в допуске на мировой рынок.

«Мир, вероятно, будет снова жестко поделен на «своих» и «чужих». Это холодная война 2.0. Допуск на мировой рынок (где действуют не наши правила) необходимо заслужить хорошим поведением — то есть «игрой по правилам» — следует из недавнего заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которое она сделала в лондонском Сити, — пишет Костин.

По его мнению, в данной ситуации Россия получила «красную карточку», а Китай — пока «желтую».

Костин также предположил, что санкции в отношении России будут действовать на протяжении длительного времени, в связи с чем банковскому сектору предстоит продолжить девалютизацию балансов.

Глава ВТБ подчеркнул, что интеграция страны в глобальный рынок и мировые политические структуры происходила на условиях вторичности, без учета национальных интересов и без ведения равноправного диалога.