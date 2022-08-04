Отмена полетов над небом Тайваня не коснется России. А вот авиакомпаниям других стран придется раскошелиться на топливо

Китай предупредил авиаперевозчиков, что находиться в воздушном пространстве Тайваня в ближайшие дни не стоит. Возле острова идут учения после громкого визита туда спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Россию такие ограничения не коснутся, а вот авиакомпаниям других государств похоже придется потратиться на топливо.

Пекин напомнил об избегании полетов в районе Тайваня

Пекин предупредил авиакомпании, что им не стоит летать в районе Тайваня, где проводят военные учения в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на авиаперевозчиков. Официальное уведомление, по данным издания, отправили вечером во вторник по гонконгскому времени. В нем шесть областей воздушного пространства обозначили как «опасные зоны». Зону полетов ограничили с 12:00 4 августа до 12:00 7 августа.

Китайская компания Xiamen Airlines Co. уже объявила о корректировке нескольких рейсов, сославшись на «контроль потока» в провинции Фуцзянь. А пилотам Cathay Pacific Airways Ltd. рекомендовали иметь запас топлива на дополнительные 30 минут для возможного изменения маршрута на Тайване.

«Наши рейсы в настоящее время не проходят через обозначенные зоны воздушного пространства вокруг Тайваня. Это может привести к увеличению времени полета для некоторых рейсов, мы ценим то, что наши клиенты относятся к этому с пониманием», — процитировало Bloomberg представителя Cathay.

Российские рейсы не летают через Тайвань

Российских маршрутов это коснуться не должно, потому что их строят таким образом, чтобы полет до Японии не пересекался с полетом до Тайвани. Тоже касается и рейсов в Южную, Северную Корею, а также в любой город Китая. Об этом «360» рассказал председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Олег Смирнов.

Для авиалиний России этот вопрос неактуален. Могут закрываться. Только поздновато они все закрывают, эта мадам же уже прилетела. Что сейчас-то закрываться? Китай подтачивает собственную экономику таким закрытием, потому что многие перевозчики все-таки летают другими курсами и через воздушную зону Тайваня проходят Олег Смирнов.

Советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин также отметил, что воздушное пространство Тайваня не имеет никакого отношения к России.

Тем временем Смирнов отметил, что это касается Японии, чьи борта летают южнее Китая, а также Южной Кореи — активного игрока на авиационном мировом рынке, — чьи перевозчики пользуются воздушным пространством Тайваня. Более того, многие страны летят над другими регионами Китая, чтобы добраться до западного побережья Америки, через океан, пояснил Смирнов.

«В ситуации, когда закрывают все больше воздушных пространств, пилотам сложнее не становится. Ведь профессионалы могут преодолеть любой самый сложный маршрут, потому что это подготовленные люди — командиры кораблей. Но это все ложится на плечи авиакомпаний, у которых увеличиваются расходы. Как правило, удлинение маршрутов приводит к перерасходу авиакеросина, который и так составляет 30% расходов в любой авиакомпании. Как следствие, повышаются цены на билеты», — пояснил Смирнов.

Первый за 25 лет визит Пелоси в Тайвань

Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером. На следующее утро она встретилась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Это был первый за 25 лет ее визит в Тайвань. Администрация США дистанцировалась от мероприятия, отметив, что Пелоси действует самостоятельно.

Ранее китайская сторона предупредила американских коллег, что «играющий с огнем рискует обжечься», и что Пекин не отступит от политики «одного Китая». Власти считают Тайвань своей провинцией и выступают против контактов представителей Тайбэя с официальными представителями стран, с которыми у Пекина уже установлены дипломатические отношения.