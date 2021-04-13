Япония сольет радиоактивную воду в океан. Пострадают рыбы

Япония планирует слить очищенную от радиоактивных веществ воду с АЭС «Фукусима-1» в океан, но соседей такое решение не устраивает. Китай и Южная Корея уже высказали свое недовольство. Однако специалисты ядерной отрасли считают, что причин для опасений немного. Проблемы могут возникнуть, если радиоактивная вода попадет в зону нереста лосося.

Правительство Японии решило сбросить очищенную от радиоактивных частиц воду с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан. Власти Китая посчитали решение Страны восходящего солнца безответственным. По их мнению, слив воды нанесет ущерб здоровью и будет угрожать безопасности населения соседних стран.

В заявлении МИД КНР также говорится о том, что действия японцев могут привести к радиационному заражению воды в Тихом океане, а также вызвать генетические нарушения.

Южная Корея тоже выступила против решения соседа. Правительство посчитало, что действия Японии неприемлемы, и хочет потребовать расследования.

МАГАТЭ поддержало решение Японии избавиться от воды. По словам генерального директора организации Рафаэля Гросси, это решение соответствует общепринятой в мире практике. На подготовку к сливу воды уйдет два года.

Ранее на территории самой АЭС обнаружили утечку радиации в месте, где хранились отходы. В компании Tokyo Electric Power Company предполагали, что это произошло из-за коррозии одного из контейнеров.

Спорное решение

Планы японской стороны вызвали много споров в международном сообществе. Специалисты ядерной отрасли считают, что для опасений мало причин. По словам ответственного секретаря северо-западного отделения Ядерного общества России Олега Муратова, сброс зараженной воды будет проходить в несколько этапов.

Сначала проводится дополнительная очистка. Затем сбрасываются те емкости, которые изначально заполнялись, и постепенно будут переходить к свежей воде. Слив будет происходить небольшими порциями, и океан будет растворять это Олег Муратов.

По мнению специалиста, ученые будут вести мониторинг по течениям, которые будут разносить воду. Муратов также напомнил, что решение Японии не нарушает Лондонскую конвенцию, согласно которой сброс радиоактивной воды разрешен только в аварийных случаях.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пинкин также считает, что причин для опасений мало. Он отметил, что соседние страны, скорее всего, пугает слово «радиоактивный», поэтому они и говорят об угрозе.

«Для того, чтобы не было опасности, нужно подключить ближайшие страны к наблюдению за процессом», — добавил эксперт.

Если Япония осуществит свои планы, то океанические течения не смогут принести вылитую воду к берегам России, однако, по словам руководителя «Экологической вахты Сахалина» Дмитрия Лисицына, такая вода будет заражать рыбу в северной части океана.

«Вода будет загрязнять районы, где нерестятся тихоокеанские лососи», — добавил Лисицын.

Трагедия на Фукусиме

Прошло более 10 лет с того момента, как в Японии произошла катастрофа на АЭС «Фукусима». Из-за сильного землетрясения и цунами началось расплавление ядерных реакторов на станции. Выбросы радиации вынудили 160 тысяч жителей покинуть свои дома.

Несмотря на то, что японское правительство потратило около 300 миллиардов долларов на восстановление региона, районы вокруг электростанции остаются закрытыми, а радиоактивная опасность по-прежнему присутствует.

Даже спустя десятилетие вред от катастрофы на АЭС сказывается на экологии. По словам экспертов, в некоторых частях бывших зон отчуждения сохраняется высокий уровень загрязнения.

По некоторым данным, несколько тысяч сотрудников приходят на территорию станции каждый день, чтобы очистить ее.