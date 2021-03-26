Утечка радиации произошла на «Фукусиме-1» в Японии

На территории атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» обнаружили утечку радиации в месте хранения отходов. Интенсивность излучения гелеобразной массы составляет 13 миллизивертов.

В компании TERCO (Tokyo Electric Power Company) предполагают, что утечка произошла из-за коррозии одного из контейнеров, который стоял на этом месте с января по март, сообщил ТАСС.

В марте Greenpeace также выявляло в префектуре Фукусимы вторичное радиационное загрязнение, вызванное высвобождением цезия из-за сильных тайфунов в 2019 году.

Накануне обнаружения утечки на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2. В стране объявили угрозу цунами. За последний месяц это второе сильное землетрясение. В феврале сейсмическая активность была зафиксирована в районе префектуры Фукусима. В национальном метеорологическом управлении страны заявили, что подземные толчки оказались афтершоком 2011 года.

В 2011 году Фукусима едва не повторила судьбу Чернобыля. После землетрясения магнитудой 9,0 произошла авария на АЭС «Фукусима-1», последствия которой исправляли несколько лет. Во время землетрясения погибли 18 тысяч человек.