10 лет с атомным ядом «Фукусимы». Катастрофа изменила мир и продолжает отравлять его

Прошло ровно 10 лет с тех пор, как Японию накрыло волной тройной катастрофы — землетрясение, цунами и авария на АЭС «Фукусима». Мир по-прежнему отходит от последствий этих событий. По словам экспертов, авария привела к безвозвратной мутации Мирового океана, загрязнению территорий и пересмотру отношения к атомной энергетике.

Самое сильное из когда-либо зафиксированных землетрясение произошло 11 марта 2011 года у северо-восточного побережья Японии. Его магнитуда составила 9,0. Оно вызвало огромное цунами, после чего произошло расплавление трех ядерных реакторов на АЭС «Фукусима».

Трагедия привела к гибели около 20 тысяч человек, а более 160 тысяч жителей были вынуждены бросить свои дома из-за выбросов радиации в регионе.

Правительство потратило около 300 миллиардов долларов на восстановление региона, но районы вокруг АЭС «Фукусима» остаются закрытыми, опасения по поводу уровня радиации сохраняются. На вывод из эксплуатации поврежденной АЭС уйдут десятилетия и миллиарды долларов.

По информации Reuters, каждый день порядка пяти тысяч рабочих проходят на территорию станции, чтобы расчистить ее. В реакторах все еще находится около 880 тонн расплавленного топливного мусора.

Ядерная катастрофа продолжается

Большинство ученых сходятся в том, что экология продолжает страдать от последствий катастрофы на АЭС. Если здания после землетрясений и цунами можно отремонтировать, то сказать, когда закончится ядерная катастрофа, невозможно.

Шон Берни, старший ядерный специалист Greenpeace Германии, заявил Al Jazeera, что уровни радиации во многих частях бывших зон отчуждения остаются слишком высокими.

«Пока у вас такой уровень загрязнения в неконтролируемой среде — лесах, холмах, берегах рек, сельскохозяйственных угодьях, — вы не можете сказать, что ситуация находится под контролем с радиологической точки зрения», — подчеркнул он.

Экологический эксперт Сергей Грибалев в разговоре с «360» также подметил, что в новостях по сей день появляются сообщения об очередной утечке с тех территорий. Кроме того, в Японии были резервуары, которые заполняли радиоактивной водой. Сейчас они переполнены, и эту радиоактивную воду вновь начнут сбрасывать в Мировой океан.

«В океан попало огромное количество радиоактивной воды, что привело к его невозвратной мутации. Это повлияло на биоту, жизнедеятельность организмов и общий фон в Мировом океане», — заявил собеседник «360».

Он также отметил, что правительство Японии все данные тщательно скрывает и о настоящем состоянии окружающей среды, как и о последствиях, остается только догадываться. А они могут быть самыми страшными, поскольку именно радиация ведет к необратимым мутациям.

Физик-атомщик, доктор технических наук и профессор Владимир Кузнецов рассказал, что рыба, недавно выловленная на акватории, примыкающей к самой «Фокусиме», оказалась радиоактивной. Утечки и радиоактивный эффект продолжаются.

Впрочем, страдает не только Мировой океан, но и просто окружающая среда. Территория станции и все, что находится неподалеку от нее, остается зараженным.

По словам Кузнецова, процесс ликвидации последствий в Японии идет очень вяло.

Пересмотр атомных станций

У катастрофы было еще одно последствие — изменение отношения к АЭС. Грибалев отметил, что в первую очень поменялся подход с точки зрения безопасности. Размещение и строительство атомных станций в сейсмозонах теперь стоит под большим вопросом. А часть стран вообще решили отказаться от такого способа получения энергии.

Профессор Кузнецов отметил, что после «Фукусимы» проявилось два типа стран. Одни, наиболее осторожно относящиеся к атомной энергетике, сейчас закрывают своим старые АЭС и не возобновляют строительство новых энергоблоков. К таким можно отнести Германию. Это страны с экологическим подходом, но ряд стран выбрал путь технологического развития.

По мнению эколога Грибалева, ко второму типу можно отнести Японию и Китай. Они активно проверяют «земной шар на прочность и продолжают глобально загрязнять планету».

Столетие на восстановление

Японцы говорят, что на ликвидацию последствий уйдет около 40 лет. К 2065 году все уже должно прийти в норму, но большинство экологов и ученых этим данным не верят.

Эксперты в разговоре с «360» дали неутешительные прогнозы по этому поводу.

«Мы уже прошли точку невозврата. Даже если мы сейчас все бросим и начнем вкладываться в улучшение качества окружающей среды, то все равно не сможем этого добиться, учитывая нынешнюю экономику и технологии», — заявил Грибалев.

Если говорить исключительно про «Фукусиму», то ликвидировать последствия может получиться только через 100–200 лет. Возврат к естественному фону никто из ныне живущих не застанет.

А Кузнецов заявил, что чем больше времени проходит, тем хуже становится ситуация. Япония — это территория, где такие явления, как тайфуны, цунами и землетрясения, являются нормой. Каждый раз, когда одно из этих явлений будет происходить вблизи зараженных территорий, будут проявляться негативные последствия. Последний раз более 50 резервуаров с радиоактивной водой, хранящихся на станции, сдвинулись после сильного землетрясения 13 февраля.