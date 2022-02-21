Россияне, которые бессимптомно переболели ковидом, могут получить QR-код без вакцинации. Для этого достаточно результата теста на антитела, при этом их количество не важно. Сдать кровь и получить документ можно совершенно бесплатно.

QR-код для непривитых

У непривитых россиян появилась возможность законно получить QR-код: с 21 февраля его можно оформить, сдав тест на антитела в любой лицензированной лаборатории. При положительном анализе сертификат на шесть месяцев появится на портале «Госуслуги» не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления.

Важно лишь наличие антител, а не их количество. Сертификат будет оформлен только в том случае, если тестирование проведено медицинским работником. Если экспресс-тест сделан самостоятельно дома и он оказался положительным, нужно позвонить в службу 122 или в кол-центр поликлиники — там расскажут, как подтвердить диагноз.

Также в самих сертификатах о вакцинации теперь будет отображаться информация не только о пройденных прививках от коронавируса, но и о фактах перенесенного ковида либо о наличии на едином портале сведений о положительном результате теста на антитела.

Пройти тестирования можно бесплатно

Тест на наличие в организме иммуноглобулинов G к возбудителю коронавируса или антител можно сдать в любой поликлинике или в другом медучреждении. В Москве сертифицированных лабораторий больше 40, однако в регионах дела обстоят иначе: в Астраханской области их всего три, а в Бурятии только одна, сообщает «Интерфакс».

Чтобы бесплатно пройти исследование, нужно записаться на прием. Россияне могут использовать приложение «Госуслуги». В медицинском учреждении нужно предъявить полис ОМС (в Москве он должен быть оформлен в столице, в Подмосковье — областной) и паспорт, оформить необходимые документы и сдать кровь из вены.

Анализы можно сдавать без специальной подготовки, результат появится в электронной медицинской карте в течение трех дней. Кровь берут только у пациентов старше 18 лет. В коммерческих лабораториях тест будет платным.

Как получить QR-код

После того как в электронной медицинской карте появится результат анализа, можно подавать заявление на портале госуслуг. При этом нужно указать дату проведения исследования, его метод и название медицинской организации. Если результат теста на антитела положительный, будет выдан сертификат с QR-кодом сроком действия на полгода.

Сертификат сформируется однократно при наличии на портале госуслуг всех необходимых данных и не позднее трех календарных дней с момента подачи заявления. Срок действия сертификата на полгода был взят для того, чтобы как можно быстрее люди прошли вакцинацию после когда-то перенесенного заболевания, сообщили «Ведомости».

Было проведено довольно много исследований, чтобы выяснить, какой титр антител считать защитным, а какой нет, но к единому мнению не пришли. Однако можно получить и сертификат на год. Для этого у переболевшего COVID-19 должен быть положительный результат ПЦР-теста и результаты определения антител.

Тест на антитела поможет понять, болел ли человек COVID-19, если он перенес заболевание бессимптомно. Последний вариант коронавируса «омикрон» часто никак не проявляет себя у вакцинированных или ранее зараженных другими штаммами коронавируса.