Правила выдачи ковид-сертификатов изменились в России

Сертификаты о прохождении вакцинации или перенесенном ковиде с 21 февраля будут выдавать в России по новым правилам. Теперь жители страны смогут получить документ на основании положительного теста на антитела.

Приказ Минздрава о новых правилах выдачи ковид-сертификатов опубликовали на интернет-портале правовой информации в начале февраля. Согласно документу, теперь в сертификате будут прописывать информацию о положительном результате теста на антитела, прохождении курса вакцинации или факте перенесенного ковида.

Тест на антитела можно пройти в любой лицензированной лаборатории. При положительном анализе срок действия документа составит шесть месяцев. Сертификат появится на портале «Госуслуги» не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления.

Как пояснял помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, получить QR-код можно при любом уровне антител.

Раньше сертификат выдавали, если человек уже переболел ковидом, прошел полный курс вакцинации от коронавируса или получил заключение о противопоказаниях к прививке.