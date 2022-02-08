Россияне с 21 февраля смогут получить QR-код по антителам. Причем требований к их уровню для выдачи документа нет. Нововведение актуально в том числе для тех, кто переболел бессимптомно и мог не подозревать о наличии COVID-19. О том, как сдать анализ и обзавестись ковид-сертификатом — в инструкции «360».

Раньше QR-код выдавали тем, кто перенес COVID-19, привился от коронавируса или получил медотвод из-за противопоказаний. В Минздраве решили изменить существующие нормы и добавили возможность оформления сертификата с кодом для людей с антителами.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов уточнил для РИА «Новости», что ведомство не устанавливало требований к уровню антител.

«Достаточно их наличия в организме», — подчеркнул он.

Анализ на антитела

Тест на наличие в организме антител (IgG) можно сдать в любой сертифицированной лаборатории, уточнила газета «Известия».

В Москве, например, на базе медицинских организаций работают с 08:00 до 20:00 десятки специальных пунктов. Чтобы бесплатно пройти в них исследование, нужно записаться — в том числе через приложения «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО». По приезду в поликлинику необходимо оформить документы (не забудьте ОМС и паспорт!) и сдать кровь из вены. Специальная подготовка к анализу не требуется. Результат появится электронной медицинской карте в течение трех дней после анализа.

Есть нюанс: кровь берут только у пациентов старше 18 лет при наличии полиса обязательного медицинского страхования, оформленного в столице.

Заявление на QR-код

После получения результатов анализа нужно подать заявление на портале госуслуг. В него заносят дату проведения исследования, его метод и название медицинской организации. При положительном тесте на антитела ковид-сертификат с QR-кодом выдадут на полгода.

Документ на год можно получить, если у переболевшего COVID-19 есть положительный ПЦР-тест и результаты определения антител.

«Результаты тестов также должны быть доступны на Едином портале госуслуг. Срок действия сертификата в этом случае составит один год с даты положительного ПЦР-теста», — процитировала газета «Известия» пресс-службу Минздрава.

Сертификат сформируется однократно при наличии на портале госуслуг всех необходимых данных и не позднее трех календарных дней с момента подачи заявления.

Кому нужен тест

Тест на антитела в том числе поможет понять, болел ли человек COVID-19, если он перенес заболевание бессимптомно.

В случае с «омикроном» болезнь может себя никак не проявить у тех, кто привился против коронавируса или ранее перенес вызванный другим штаммом ковид. Об этом замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала Lenta.ru.

«Риск того, что бессимптомные представляют опасность для окружающих, имеется», — отмечала она.

Вероятность повторного заражения коронавирусом из-за распространения «омикрона» в Роспотребнадзоре оценивали в 15-20%.

При этом стоит помнить, что тест на антитела иммунитет после вакцинации не выявит. В Депздраве Москвы объясняли это тем, что используемые в городских ИФА-центрах тест-системы показывают, сталкивался ли человек непосредственно с вирусом.