QR‐код выдадут по экспресс‐тесту, если его провел медик

Россияне смогут получить QR-код переболевшего ковидом по положительному результату экспресс-теста, если тестирование проводил медик. Об этом помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил ТАСС.

«Сертификат о перенесенном заболевании будет оформлен, но только в случае если экспресс-тестирование проведено медицинским работником», — сообщил Кузнецов.

Если человек сделает экспресс-тест сам у себя дома и он окажется положительным, то ему нужно позвонить в службу 122 или в кол-центр поликлиники. Для подтверждения диагноза к нему могут направить врача для проведения экспресс- или ПЦР-тестирования.

Учитывать также будут экспресс-тестирование, проведенное медицинской организацией или лабораторией. ПЦР-тест в таком случае необязателен, добавил Кузнецов.

Он напомнил, что больничный на неделю по-прежнему можно оформить при первых симптомах ОРВИ удаленно, по результатам консультации. Тестирование для этого не нужно.

О том, что теперь для постановки диагноза хватит обычного экспресс-теста, а ПЦР не потребуется, ранее сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, писал RT.