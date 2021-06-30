Россияне пожаловались Путину на житейские проблемы. Решить их за считанные часы помог только разговор с президентом

Во время прямой линии к Владимиру Путину обратились жители разных регионов России. Они пожаловались на проблемы, которые не смогли решить в других инстанциях: запредельные суммы за коммунальные услуги, отсутствие ремонта в школах и садах, а также незаконные требования к начислению детских пособий. После разговора с президентом внезапно оказалось, что власти могли решить эти моменты всего за несколько часов.

Ветхое жилье

Жители поселка Демьянка Тюменской области, которых наконец-то переселили из ветхого жилья в новые дома, прислали на прямую линию свои платежки ТСЖ. Квартира в 70 «квадратов» за апрель получила счет на 74 тысячи рублей. Соседняя — на 60 квадратных метров — оказалась должна за апрель более 50 тысяч рублей.

Кроме того, доплата за переезд составила до 330 тысяч рублей. При этом 70% жильцов — пенсионеры и получают от 10 до 20 тысяч пенсии.

«Цифры, которые вы назвали, они тоже, мягко говоря, обескураживают — и за воду, и за общий счетчик. И конечный результат оплаты совершенно непонятный… Я вам обещаю, что мы обязательно с этим поработаем», — пообещал Владимир Путин.

Следователи сразу же начали проверку жалоб жителей на высокие тарифы. Кроме того, прокуратура организовала проверку по информации о нарушениях при переселении из ветхого жилья. При этом жителям уже провели перерасчет платы за коммунальные услуги.

«Итоговый счет оказался значительного ниже суммы, показанной во время эфира прямой линии. Новые квартиры взамен старых, находящихся в собственности, передавались по договору мены, поэтому владельцам пришлось доплатить разницу в стоимости. Такова норма закона», — сообщил оперативный штаб региона.

Помощь с кредитами

Светлана Чемезова из Ярославля рассказала, что живет с девятилетним сыном на зарплату уборщицы — всего 12,7 тысячи рублей в месяц. После выплаты кредита остается всего 1,5 тысячи рублей — денег уже не хватает ни на оплату квартиры, ни на покупку школьных тетрадей. Светлана попросила президента помочь бедным людям и решить вопрос с кредитами, которые берут от безысходности.

«Мы хотим, чтобы от рождения ребенка и до окончания школы всегда тем, кто оказывается в сложной жизненной ситуации, государство в той или иной форме подставляло плечо. Надеюсь, удастся и вам воспользоваться рядом этих инструментов», — сказал Владимир Путин.

Он напомнил, что еще накануне подписал закон, который делает неприкосновенным для списания за долги прожиточный минимум. Эти деньги должны оставаться у человека, чтобы он не остался без средств к существованию после списания задолженности.

При этом Светлана Чемезова с 1 июля сможет получать выплату на сына. Средства будут приходить, пока мальчику не исполнится 16 лет.

Газ для всех

Несколько вопросов касались газификации. Светлана Култыгина из Свердловской области пожаловалась, что дрова очень дорогие, а пользоваться баллонами запретили. При этом рядом расположены дачи чиновников, где все газифицировано. Путин подтвердил, что к участку пенсионеров должна быть подведена труба, причем бесплатно, и пообещал, что это будет сделано.

Вскоре после прямой линии стало известно, что газ к дому пенсионерки проведут в 2023 году. В департаменте информационной политики сообщили, что разработка проекта газопровода уже идет, строительство начнется в следующем году. При этом Светлану Култыгину без помощи не оставят — 1 июля ей доставят дрова.

Жители Карачаево-Черкесии рассказали, что газопровод находится в 200 метрах от их домов. Имподсчитали, что нужно заплатить около 200 тысяч рублей на семью за разрешение на газификацию и за то, что трубу подведут к домам. Для местных жителей это очень большие деньги.

Путин пообещал разобраться с руководством республики. Он еще раз напомнил, что магистральной трубы до домовладения газовую трубу должны прокладывать бесплатно. После прямой линии стало известно, что АО «Газпром газораспределение Черкесск» в 2022 году начнет строительство газопровода.

Выплаты для дошкольников

К Владимиру Путину обратились мамы Астраханской области. Они задали вопрос о новых требованиях к выплатам для семей с детьми от трех до семи лет. По ним учитывается доход за 12 месяцев 2020 года. Но в других регионах достаточно одного месяца официального дохода для назначения выплат.

Президент пояснил, что даже если в одном из месяцев превышен доход, это не значит, что людям должны отказывать в выплатах. Если человек работал 11 месяцев, а потом потерял работу, он должен зарегистрироваться на бирже труда. С этого момента никто не будет иметь права отказать в выплате соответствующих пособий.

Однако женщины рассказали, что «биржу откидывают», назвали сложившуюся ситуацию полным хаосом и попросили навести порядок. Власти уже приступили к проверке: министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отметил, что женщины правы: требования региона незаконны.

«Астраханская область должна в кратчайшие сроки изменить региональные нормы, которые противоречат законодательству и дать возможность нуждающимся семьям получить положенные им выплаты», — подчеркнул Котяков.

Чистая вода

Житель Пскова рассказал, что по программе «Чистая вода» у города должен быть второй источник водоснабжения. Его сделали из подземного водозабора, глубина скважины около 70 метров. Но оказалось, что при нагреве воды выпадает осадок. При этом в домах стоят полипропиленовые трубы и ржавчины быть не может.

«Люди же не могут жить в таких условиях. Я и правительству поручение дам, Министерству строительства и ЖКХ, вице-премьеру Марату Хуснуллину. Свяжемся с губернатором. Они вместе подумают и точно найдут источник финансовый для решения вашего вопроса. Сомнений здесь быть не может», — заверил президент.

Губернатор региона Михаил Ведерников признал, что проблема существует давно — чтобы избавиться от нее, нужно масштабное и комплексное решение, которое регион не сможет осилить самостоятельно. Федеральный проект «Чистая вода» позволил реконструировать только два из 24 объектов водоснабжения, работы на еще двух начнутся в этом году.

Чтобы привести в порядок все остальные системы Пскова и области понадобится порядка четырех миллиардов рублей.

«Хорошо, что этот вопрос прозвучал на прямой линии. С правительством соответствующий диалог уже ведем. С учетом поручения президента надеюсь на более быстрое принятие решения», — отметил губернатор.

Ремонты школ и детсадов

Жители дальневосточного села Воздвиженка попросили у президента новую школу. В конце прошлого учебного года в старом корпусе обрушилась перегородка. В другом — мало места.

Президент заверил сельчан, что новая школа будет построена. После этого министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что выделит средства на строительство новой школы в селе. Планируется, что учебное заведение появится за два года. При этом аварийный корпус 1953 года постройки реконструируют в следующем году.

Запугивали из-за ремонта

А вот у жительницы Новокузнецка Елены Калининой потребовали, чтобы она удалила свое обращение к президенту: представители местного отдела образования, по ее словам, угрожали лишить опекунства над внучкой. Женщина лишь хотела попросить помочь с ремонтом крыши детского сада-школы № 235, в котором обучался ее внук — дети находились в антисанитарных условиях. Садик коррекционный, зданию в будущем году будет 40 лет. Родители детей обращались во все инстанции, просили, умоляли, уговаривали: им обещали помочь, но никто ничего так и не сделал.

«Елена Владимировна, не беспокойтесь по поводу опекунства над внучкой, считайте, что такой проблемы не существует. Пусть лучше думают о своих проблемах те, кто вам угрожает», — успокоил президент россиянку.

После прямой линии с женщиной связался глава Кузбасса Сергей Цивилев и подчеркнул, что в ближайшее время ремонт крыши будет закончен. Кроме того, он назвал угрозы «вопиющим нарушением» и поручил найти и наказать ответственных за это.