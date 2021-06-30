Путин подписал закон, защищающий минимальные доходы должников от списания

Президент России Владимир Путин подписал закон о неприкосновенности минимального дохода должников. Эти средства нельзя будет списать в счет погашения задолженности. Речь идет о сумме прожиточного минимума в среднем по стране.

Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. Он запрещает списывать в счет погашения задолженности зарплату или иные источники дохода гражданина, которые равны прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по России.

Теперь должники могут обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счет, с которого нельзя будет списывать минимальный доход. По состоянию на 2021 год его размер составляет 12 702 рубля. При этом, если в регионе этот показатель выше, чем по стране, то за в расчет берут его.

Если на попечении должника есть иждивенцы, он может обратиться в суд с просьбой сохранить от списаний за долги сумму, которая превышает прожиточный минимум. Речь идет как о зарплате, так и о других источниках дохода.

Однако у закона есть исключения. Правило не распространяется на взыскание алиментов, возмещение причиненного здоровью вреда, а также вреда в связи со смертью кормильца или причиненного преступлением ущерба.