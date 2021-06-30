Глава Кузбасса позвонил женщине, которой угрожали за вопрос Путину

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев позвонил жительнице Новокузнецка Елене Калининой. Во время прямой линии она рассказала президенту про угрозы, которые получила после жалобы на протекающую крышу детского сада.

Видео опубликовали в Telegram-канале Сергея Цивилева.

«Крыша вовсю ремонтируется и в ближайшее время будет закончена, мне сбросили кучу фотографий по поводу ремонта садика. Второй вопрос: кто вам угрожал? Меня даже больше вот этот вопрос волнует. Это кто вам звонил и пробовал угрожать? Потому что это — вопиющее нарушение», — сказал он.

При этом что ответила Калинина не понятно, на видео ее слов нет. Ранее женщина рассказала Владимиру Путину, что ей угрожали лишением опеки над внучкой. Угрозы посыпались на следующий день после того, как она отправила президенту на прямую линию вопрос о протекающей крыше детского сада.

Волонтеры, которые его принимали, сообщили, что Калинина перезвонила на следующий день и попросила снять свой вопрос. Она объяснила, что в ее адрес начали поступать угрозы — женщину шантажировали лишением опеки над внучкой.

Путин поручил Цивилеву обратить внимание на должностных лиц, которые пытаются запугивать людей, вместо того, чтобы работать ради них. Он также успокоил звонившую, заявив, что она может не переживать за потерю опеки над ребенком.