Глава Кузбасса дал час, чтобы найти угрожавших женщине за вопрос Путину

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев потребовал в течение часа установить тех, кто угрожал женщине из Новокузнецка, которая в ходе прямой линии пожаловалась Владимиру Путину на протекающую кровлю в детском саду.

Цивилев поручил заняться этим вопросом министру образования региона Софье Балакиревой.

«Немедленно выехать в Новокузнецк, детский сад — школа № 235. Разобраться с состоянием дел по состоянию крыши и разобраться с вопросом, кто угрожал заявительнице», — сказал губернатор в своем обращении, которое выложил в Telegram-канале.

Жительница Новокузнецка Елена Калинина пожаловалась Путину на протекающую кровлю детского сада. Женщина рассказала, что недавно в этот садик пошла ее внучка. Она уже жаловалась на протекающую крышу, но никто не реагировал. Поэтому она решила обратиться к президенту. Волонтер прямой линии сообщил, что когда местные чиновники узнали об этом обращении, то женщине стали угрожать, что ее лишат опекунства. Путин потребовал от главы региона принять меры в отношении должностных лиц, которые пытались запугать пенсионерку.

Между тем с женщиной, которой якобы угрожали, уже связались следователи. Об этом РИА «Новости» сообщили в Следственном комитете.