Речь Путина на Давосском форуме затронула самые важные темы. Краткий пересказ

В среду президент России Владимир Путин выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе и поднял десятки важных тем. Преодоление бедности в России он назвал главным направлением. А решить глобальные экономические вопросы можно будет только сообща. «360» коротко рассказывает о главном в речи президента.

Преодоление бедности в России

По словам Владимира Путина, за последние 10 лет страна продвинулась в этом вопросе. Но все же это остается главным направлением работы.

Глава российского государства сослался на оценки Всемирного банка. По их данным, в Китае число людей с доходами ниже 5,5 доллара на человека в сутки по паритету покупательной способности снизилось с 1,1 миллиарда в 1990 году до менее 300 миллионов в последние годы, а в России — с 64 миллионов человек в 1999 году до пяти миллионов в настоящее время.

Решение экологических проблем

Выступая на форуме, Путин отметил, что решить глобальные экологические проблемы можно только сообща. Всему мировому сообществу необходимо вместе работать над вопросами сохранения климата и природы планеты. Только тогда люди смогут добиться прогресса в таких серьезных вопросах, подчеркнул президент.

Глава государства назвал экологическими проблемами глобальное потепление, сокращение лесного фонда, утрату биоразнообразия, увеличение объема отходов, загрязнение океана пластиком.

Как укрепить доверие между странами

Российский лидер уверен, что взаимозависимость разных стран в решении острых текущих проблем может помочь укреплению взаимного доверия.

Он отметил, что Россия для достижения национальных целей развития открыта для самого широкого международного сотрудничества. Путин также выразил уверенность, что кооперация по вопросам глобальной социально-экономической повестки «позитивно повлияла бы и на общую атмосферу в мировых делах».

Расслоение общества в мире

Низкие ключевые ставки ЦБ нескольких стран и количественное смягчение ведут к тому, что растет разрыв в уровня жизни во всем мире. Владимир Путин отметил, что в развитых странах процентные ставки повсеместно «находятся практически на нулевой отметке», а в ключевых развивающихся — на исторически минимальных уровнях.

«Так называемое количественное смягчение, которое только повышает, раздувает пузырь стоимости финансовых активов, ведет к дальнейшему расслоению в обществе», — заявил президент.

Приоритеты России построены вокруг человека

Путин заявил, что приоритеты страны построены вокруг человека и его семьи. Они направлены на демографическое развитие и сбережение народа, а также на повышение благополучия людей и защиту их здоровья.

Недоступность вакцин

В России началась массовая вакцинация от коронавируса. Путин отметил, что такое сейчас доступно прежде всего гражданам развитых стран. Но сотни миллионов человек из других государств лишены даже надежды на защиту от вируса. По словам президента, ситуация с недоступностью прививки может стать общей мировой угрозой.

Россия и Европа должны быть вместе

Российский президент заявил, что Россия и Европа должны быть вместе. Но на сегодняшний день отношения нельзя назвать нормальными. Поэтому необходимо возвращаться к диалогу и позитивной повестке дня.

Путин также сослался на высказывание бывшего европейского политического деятеля, канцлера Германии Гельмута Коля. Тот говорил, что если европейская культура хочет сохраниться и остаться одним из центров мировой цивилизации в будущем, то Западная Европа и Россия должны быть вместе.

Стимул бюджетной политики

В ближайшие годы российские власти намерены выстраивать стимулирующую бюджетную политику. Владимир Путин заявил, что идет работа над созданием условий для достойного и эффективного труда и успешного предпринимательства. А также над обеспечением цифровой трансформации как основы технологического уклада будущего всей страны, а не «узкой группы компаний».

Разрушение традиционных ценностей

Путин отметил, что кризисные явления и противоречия в мире чреваты разрушением традиционных ценностей, базовых свобод и потерей целых «материков» культуры и цивилизации.

Российский лидер уверен, что в условиях нарастания международных противоречий «есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии». Это может привести к борьбе всех против всех.

«Наша общая ответственность сегодня заключается в том, чтобы избежать такой перспективы, похожей на мрачную антиутопию, обеспечить развитие по иной, позитивной, гармоничной и созидательной траектории», — подчеркнул Путин.

Роль цифровых гигантов

Цифровые гиганты играют большую роль в жизни общества и по нескольким направлениям даже начали конкурировать с государствами.

Технологические и цифровые гиганты заняли значимую часть в обществе. Путин вспомнил о предвыборной кампании с США, где явно прослеживалась конкуренция с государством.

«Где грань между успешным глобальным бизнесом, востребованными услугами <…> и попытками грубо, по своему усмотрению управлять обществом, <…> узурпировать или ограничивать естественные права человека, как жить, что выбирать, какую позицию свободно высказывать?» — задался вопросом Путин.

Роль России, Саудовской Аравии и США

Взаимодействие России, Саудовской Аравии и США по стабилизации на глобальном рынке энергоресурсов стало примером продуктивного сотрудничества стран, даже несмотря на расходящиеся интересы.

Путин отметил, что такой формат стал «продуктивным примером взаимодействия государств» с разными и противоположными оценками глобальных процессов, имеющих свои мировоззренческие позиции.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Российский лидер обратил внимание, что трехстороннее заявление России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху, подписанное в ноябре 2020 года, последовательно выполняется.

Перед международным сообществом теперь стоит задача оказания помощи пострадавшим районам, а также в решении гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев и восстановлением разрушенной инфраструктуры.

Продление ДСНВ на пять лет

Владимир Путин считает продление Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) шагом в правильном направлении. Но в целом противоречия в мире продолжают «закручиваться по спирали».

Президент отметил, что неспособность и неготовность разрешать по существу глобальные проблемы в ХХ веке уже обернулись Второй мировой войной.

Он добавил, что, вероятно, такой «горячий конфликт» сейчас невозможен. Потому что возникновение его означало бы «конец цивилизации». Тем не менее, по его мнению, ситуация может развиваться непредсказуемо, если ничего не предпринимать для предотвращения.