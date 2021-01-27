«Любовь должна быть взаимной». Путин призвал наладить отношения России и Европы
Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время своего выступления на экономическом форуме в Давосе. Российский лидер подчеркнул, что Россия и Европа являются абсолютно естественными партнерами с точки зрения экономики, развития науки, технологий.
«Здесь важно только одно, нужно подходить к диалогу по-честному. Нужно избавиться от фобий прошлого. Избавиться от того, чтобы использовать во внутриполитических процессах все проблемы, которые нам достались из прошлых веков, а смотреть в будущее», — подчеркнул Путин.
Президент уверен, если Россия и Европа смогут подняться над проблемами прошлого, в их отношениях наступит безусловно позитивный этап. Путин отметил, что РФ готова к этому и будет стремиться к таким изменениям.
«Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны, она должна быть взаимной», — заключил он.