«Любовь должна быть взаимной». Путин призвал наладить отношения России и Европы

Россия стремится наладить отношения с Европой — абсолютно естественным партнером в экономике, науке и технологиях. Однако диалог с ней должен быть честным, для этого необходимо отказаться от фобий прошлого.

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время своего выступления на экономическом форуме в Давосе. Российский лидер подчеркнул, что Россия и Европа являются абсолютно естественными партнерами с точки зрения экономики, развития науки, технологий.

«Здесь важно только одно, нужно подходить к диалогу по-честному. Нужно избавиться от фобий прошлого. Избавиться от того, чтобы использовать во внутриполитических процессах все проблемы, которые нам достались из прошлых веков, а смотреть в будущее», — подчеркнул Путин.

Президент уверен, если Россия и Европа смогут подняться над проблемами прошлого, в их отношениях наступит безусловно позитивный этап. Путин отметил, что РФ готова к этому и будет стремиться к таким изменениям.

«Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны, она должна быть взаимной», — заключил он.