Путин назвал 4 приоритета для развития глобальной экономики

Комфортное жилье, достойная зарплата и пенсия, качественная медицина и образование являются главными гарантами развития глобальной экономики, по мнению президента Владимира Путина. Об этом он заявил, выступая на Давосском форуме.

«Наши приоритеты построены вокруг человека, его семьи. Направлены на демографическое развитие и сбережение народа, на повышение благополучия людей, защиту их здоровья», — добавил он.

Глава государства отметил, что существующие модели и инструменты экономического развития переживают кризис. Социальное расслоение усиливается.

«Это вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма… обострение внутриполитических процессов, в том числе в ведущих странах», — сказал Путин. Его процитировал RT.

По словам президента РФ, дальнейшее развитие глобальной экономики будет основано на повышении роли государства. Ответственность между странами нужно увеличить, а новые многосторонние механизмы взаимодействия между ними выработать, считает российский лидер.

При этом Путин положительно оценил продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет между Россией и США. По его мнению, это правильный шаг в сфере глобальной безопасности.

Давосский форум проходит с 25 по 29 января в дистанционном режиме. В этом году его тема — «Великая перезагрузка». В мероприятии принимают участие представители разных стран. В частности, главы государств и правительств.