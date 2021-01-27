Путин назвал 4 приоритета для развития глобальной экономики
«Наши приоритеты построены вокруг человека, его семьи. Направлены на демографическое развитие и сбережение народа, на повышение благополучия людей, защиту их здоровья», — добавил он.
Глава государства отметил, что существующие модели и инструменты экономического развития переживают кризис. Социальное расслоение усиливается.
«Это вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма… обострение внутриполитических процессов, в том числе в ведущих странах», — сказал Путин. Его процитировал RT.
По словам президента РФ, дальнейшее развитие глобальной экономики будет основано на повышении роли государства. Ответственность между странами нужно увеличить, а новые многосторонние механизмы взаимодействия между ними выработать, считает российский лидер.
При этом Путин положительно оценил продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет между Россией и США. По его мнению, это правильный шаг в сфере глобальной безопасности.
Давосский форум проходит с 25 по 29 января в дистанционном режиме. В этом году его тема — «Великая перезагрузка». В мероприятии принимают участие представители разных стран. В частности, главы государств и правительств.