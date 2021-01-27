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    27 января 2021, 14:49

    Путин назвал 4 приоритета для развития глобальной экономики

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    Комфортное жилье, достойная зарплата и пенсия, качественная медицина и образование являются главными гарантами развития глобальной экономики, по мнению президента Владимира Путина. Об этом он заявил, выступая на Давосском форуме.
    Путин назвал 4 приоритета для развития глобальной экономики

    «Наши приоритеты построены вокруг человека, его семьи. Направлены на демографическое развитие и сбережение народа, на повышение благополучия людей, защиту их здоровья», — добавил он.

    Глава государства отметил, что существующие модели и инструменты экономического развития переживают кризис. Социальное расслоение усиливается.

    «Это вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма… обострение внутриполитических процессов, в том числе в ведущих странах», — сказал Путин. Его процитировал RT.

    По словам президента РФ, дальнейшее развитие глобальной экономики будет основано на повышении роли государства. Ответственность между странами нужно увеличить, а новые многосторонние механизмы взаимодействия между ними выработать, считает российский лидер.

    При этом Путин положительно оценил продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет между Россией и США. По его мнению, это правильный шаг в сфере глобальной безопасности.

    Давосский форум проходит с 25 по 29 января в дистанционном режиме. В этом году его тема — «Великая перезагрузка». В мероприятии принимают участие представители разных стран. В частности, главы государств и правительств.