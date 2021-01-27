facebook_pixel
    27 января 2021, 09:33

    Азербайджан передал Армении тела еще 31 погибшего

    Анастасия Калинина

    По данным на 27 января, Азербайджан передал Армении тела 31 погибшего в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).
    Азербайджан передал Армении тела еще 31 погибшего

    «26 января велись поисковые работы в направлении Физули. Азербайджанская сторона передала тела еще 31 военнослужащего. Их местонахождение не было отмечено», — цитирует заявление «Интерфакс».

    В ведомстве отметили, что будет назначена судмедэкспертиза для выяснения личностей погибших. По неподтвержденной информации, все они были военнослужащими мобрезерва.

    Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В рамках трехстороннего соглашения на территории находятся российские миротворцы. В середине января они сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в Нагорный Карабах из Армении. Всего в родные дома вернулись 49 264 человека. Круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня ведется на 23 наблюдательных постах.