Врачи указали на плюсы и минусы массовой проверки россиян. У них хотят искать на антитела

Депутат Госдумы предложил протестировать россиян на наличие антител к коронавирусу, чтобы выявить уровень популяционного иммунитета. Медики считают, что инициатива разумная и поможет избежать некоторых административных противоречий при вакцинации. Но в то же время провести тесты будет сложно.

Проверка на иммунитет

В Госдуме предложили проверить россиян на наличие иммунитета к COVID-19. Врач-иммунолог, депутат от ЛДПР Сергей Леонов заявил, что уровень популяционного иммунитета по России и по отдельным ее регионам сложно определить. Парламентарий напомнил, что некоторые сертификаты о вакцинации были подделаны. При этом большое количество людей переболели ковидом, но не сообщали об этом врачам.

Чтобы понять реальный иммунитет россиян, необходимо провести тестирование на наличие антител, но не обязательно для этого проверять все население. Достаточно протестировать определенное количество людей из разных регионов.

По мнению депутата, эта инициатива позволит не только оценить реальный популяционный иммунитет, но и понять, какие меры сработали в регионах.

Целесообразность инициативы

По просьбе «360» медики оценили предложение. Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки Сергей Вознесенский скептически отнесся к инициативе депутата. Он рассказал, что для ее воплощения нужно точно определить, какие именно антитела необходимо проверить у россиян, и иметь для этого научные доказательства.

«Никто не может гарантировать, что у 100% испытуемых обнаружатся антитела. Нужно, чтобы был персонифицированный подход к медицине», — рассказал специалист.

Иммунолог Владимир Болибок посчитал инициативу разумной. По его мнению, сейчас не решается вопрос о внесении переболевших или иммунизированных в реестры.

Эта инициатива совершенно замечательная, она научно обоснована, и я, как врач-иммунолог, могу только поддержать ее Владимир Болибок.

Он отметил, что похожее предложение уже выдвигал Институт информационных технологий. Согласно предложению, иммунизированных людей вносят в реестр, если же пациентов по какой-то причине не зарегистрировали, то они сдают тест на антитела. При показателе выше определенного порогового уровня человек получает сертификат о том, что у него есть иммунитет.

По мнению Болибока, сейчас существует медико-административное противоречие: даже иммунизированных людей вакцинируют. Болибок уверен, что таким пациентам можно не прививаться, а предложение о выявлении у россиян антител к вирусу поможет решить эту проблему.

Иммунитет от новых штаммов

За почти два года пандемии у коронавируса появилось несколько штаммов, которые стали более заразны и сопротивляются иммунитету. Специалисты не исключили, что вирус будет мутировать и дальше, но предсказать его новые свойства невозможно.

Тем не менее постоянная изменчивость коронавируса вряд ли существенно повлияет на проверку иммунитета. Владимир Болибок рассказал, что пока новым штаммам не удалось вытеснить штамм «дельта». Он не исключил появление новых, более контагиозных вариантов. Тем не менее полученный иммунитет будет способен защитить организм.

Схожее мнение выразил и Сергей Вознесенский. Он напомнил, что штаммы вируса имеют точечные мутации или несколько точечных мутаций. Но антитела класса IgG выявляют иммунитет ни к ним, а к большим структурам вируса.