В последние дни число заражений коронавирусом начало снижаться, но летальных исходов стало больше. Такая статистика не удивляет, учитывая недавний пик. Однако негативное отношение к вакцинации может усугубить ситуацию и растянуть ее на года. Об этом «360» рассказал бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН Александр Чепурнов.

«Дельта» вытеснит все, что было до него

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что рост смертности из-за коронавируса, наблюдаемый в России в последнее время, может быть связан с распространением «дельта»-штамма. Известно, что он быстро вызывает тяжелые осложнения. Александр Чепурнов согласился с Минздравом в том, что в страну пришел более тяжелый и активный штамм.

«Он биохимически лучше сцепляется с рецептором. За счет этого он лучше заражается, быстрее распространяется по организму. Поэтому он стал заражать людей, которых раньше не заражал. Тех, у которых меньше рецептора в силу возраста, — детей, молодых. У молодежи течение болезни стало тяжелее», — объяснил он.

Это связано с тем, что одна из мутаций привела к увеличению способности сцепляться с этим рецептором. Не только за счет того, что изменилась конфигурация и он стал менее узнаваем как минимум одним из антител. Но еще и потому, что появилась способность лучше захватывать рецептор.

«Это все привело к очевидному повышению уровня летальности. Если раньше его оценивали в 2%, то сейчас простые подсчеты показывают 3–3,5%. Не в разы, но летальность повысилась. В значительной степени из-за того, что к нам пришел штамм „дельта“. Он очень быстро вытеснит все, что было до него», — заявил ученый.

Можем получить прошлогодний всплеск

Из данных оперштаба следует, что число летальных исходов из-за коронавируса в России в августе неоднократно превышало 800 и достигало максимальных показателей за всю историю пандемии. За прошедшие сутки медики зарегистрировали 799 смертей.

«Нынешний подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, который зафиксирован в июне–августе 2021 года, ассоциирован с распространением „дельта"-штамма. <…> Летальность при COVID-19, вызванном ‚дельта"-штаммом, может быть выше аналогичных показателей в предыдущий период подъема заболеваемости», — процитировал ТАСС слова Кузнецова.

Кузнецов подчеркнул, что тяжелые осложнения болезни существенно реже встречаются у тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Минздрав России напомнил о необходимости сделать прививку, чтобы защитить себя и своих близких.

По словам Александра Чепурнова, сейчас не вакцинированы в стране порядка 100 миллионов человек. Но непонятно, сколько из них реально переболели и имеют антитела. Этот прогноз сделать сложно.

«Мы не знаем, какой процент будет тех, кто заболеет повторно. Мы, конечно, можем получить всплеск, как в прошлом году. Может, это будет меньше. Весенней волны не было бы, если бы не пришел индийский вариант коронавируса. Проходил мимо одного пункта вакцинации, увидел, что там сидят без дела. Меня это огорчает», — сказал эксперт.

«Мы сами себя обрекаем»

С таким отрицательным отношением к вакцинации от коронавируса россияне будут и дальше расхлебывать все это еще не один год, подчеркнул ученый.

«Сейчас снижается количество заболеваний, хотя очень медленно. Последнее время ниже 20 тысяч. То, что сейчас число летальных случаев достигло таких показателей, — это естественно. Потому что сейчас умирают те люди, которые заболели именно во время пика распространения инфекции», — объяснил Чепурнов.

Уже доказано, что чем выше вакцинированность населения в регионах, тем меньше вариантов вируса создается. Собеседник подчеркнул, что это легко отследить, так как вирус постоянно сканируют и анализируют.

«Мы сами себя обрекаем на то, что у нас может появиться какая-нибудь гадость. Чем дольше мы не создаем эту направленность, тем дольше мы будем бороться. Отрицательное отношение к вакцинации нам грозит большими последствиями. Те, у кого здоровья для вакцинации хватает, должны быть провакцинированы», — заявил собеседник «360».

При этом он предположил, что было бы лучше, если бы страны совместно создали запас вакцин для тех государств, где нет такой возможности. Потому что в будущем, путешествуя по этим местам, можно опять начать распространять вирус.