Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что почти 80% из россиян, заболевших ковидом после прививки «Спутником V», на самом деле купили сертификат о вакцинации. Но болезнь после вакцинации не служит доказательством обмана — для этого нужно проводить отдельный тест. И да, после вакцинации можно заболеть — в гораздо более легкой форме.

«Они думают, что привиты»

По словам Гинцбурга, если вакцинированные якобы «Спутником V» тяжело заболевают, то в подавляющем большинстве случаев после проверки оказывается, что никакой прививки они на самом деле не делали.

«Как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили», — сказал он ТАСС.

По мнению Гинцбурга, масштабы такого обмана на самом деле могут быть гораздо больше. Он с сожалением констатировал, что люди готовы тратить деньги на сертификаты-подделки, а потом за них же заболеть и даже умереть. Они обманывают сами себя.

«Они думают, что действительно привиты, ослабляют всякие карантинные ограничения. И риск заболевания у них резко возрастает в результате того, что у них изменяется поведение», — сказал ученый и добавил, что такие люди подвергают опасности окружающих.

Болезнь без ИВЛ

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил, что тест, который показывает, прививался челочек или нет, представляет анализ на нейтрализующие антитела к аденовирусу 26-го типа.

«Таким маркером могут являться нейтрализующие антитела к аденовирусу 26-го типа, поскольку у людей он не очень распространен, а в вакцине есть. И если человек тяжело заболел, но утверждает, что вакцинировался, его можно проверить на антитела к 26-му типу. Если этих антител нет, значит, он купил сертификат», — пояснил эксперт.

Альтштейн отметил, что после вакцинации вероятность заболеть ковидом остается, но значительно снижается — в четыре, а то и в шесть раз. Кроме того, человек, который сделал прививку, но заразился, перенесет заболевание гораздо легче. Также с ее помощью можно избежать серьезных постковидных осложнений. У пожилых людей вакцинация на 50% снижает смертность от COVID-19.

Врач-инфекционист Юрий Венгеров в беседе с «360» напомнил, что те, кто все-таки заболевает ковидом после прививки, переносят болезнь гораздо легче.

«В реанимацию никто не попадает. Это может быть даже бессимптомно, но чаще в легкой форме в течение двух-трех дней», — пояснил он.

Именно из-за этого стоит обезопасить себя, чтобы не ставить свою жизнь под серьезный риск, не лежать под ИВЛ и не тратить недели на восстановление. Прививка не дает стопроцентной гарантии, что коронавирус не поразит организм, но может сократить потери, если инфицирование все-таки произойдет.

А тех, кто занимается подделкой сертификатов о вакцинации, ждет ответственность перед законом, вплоть до уголовной. Причем не только продавцов, но и покупателей.