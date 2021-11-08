Ковид теряет главные симптомы. Лечить новые посоветовали так же, как грипп

Симптомы коронавируса стали напоминать грипп и ОРВИ. Все чаще у пациентов возникают боли в горле и насморк, а потеря обоняния и вкуса происходит все реже. Лечить новые проявления ковида можно так же, как и простудные симптомы. В дальнейшем болезнь может вновь поменять симптоматику, однако предсказать ее невозможно.

Новые признаки COVID-19

Характерные для ковида симптомы начали меняться. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная рассказала, что раньше пациенты жаловались на потерю вкуса и обоняния. Теперь же у них появляются насморк и боли в горле, как при гриппе или ОРВИ.

К этим проявлениям добавились еще проблемы с ЖКТ, в некоторых случаях у больных появляется диарея. Расстройство желудочно-кишечного тракта также фиксировали при заражении штаммом «дельта».

Врачи сообщали и о необычных симптомах ковида, на которые жалуются 20% пациентов. У больных на кончиках пальцев рук и ног появлялись покрасневшие участки и отеки.

Лечение простудных симптомов

Далеко не все специалисты считают, что симптомы ковида теперь схожи с проявлениями ОРВИ и гриппа. Инфекционист Юрий Венгеров напомнил «360», что респираторные вирусы, включая вирус гриппа, постоянно мутируют, однако сильных различий в клинической картине нет. Новые признаки ковида могли появиться из-за того, что в осенне-зимний сезон люди часто болеют и все чаще одновременно заражаются коронавирусом и гриппом.

«У нас сейчас практически не обследуют на грипп и другие респираторные вирусы. Их просто не выявляют», — рассказал Венгеров.

Специалисты ранее не исключали, что коронавирус может сочетаться не только с ОРВИ или гриппом, но также с ангиной. Двойной удар из инфекций приведет к длительному воспалению.

Для профилактики простудных симптомов при ковиде можно применять то же лечение, что и при гриппе или ОРВИ. Венгеров напомнил, что пока нет противовирусных препаратов от ковида, но можно использовать те, что предназначены для борьбы с гриппом. Схожее мнение выразил научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев. По его словам, при новых симптомах ковида можно спокойно принимать жаропонижающие и чаще пить жидкость.

Постоянная изменчивость вируса

В Роспотребнадзоре также заявили, что вирус теперь способен размножаться в кишечнике человека даже после выздоровления. Спустя несколько месяцев после инфицирования коронавирус все еще можно найти. Как правило, влияние на кишечник приписывали индийскому штамму «дельта».

Однако наличие вируса в кишечнике не означает, что человек может кого-то заразить. Максим Скулачев объяснил «360», что во многих случаях в кишечнике находятся неинфекционные обломки вируса, которые определяет ПЦР-тест. Однако даже если вирус активен, случаи заражения довольно редки.

«Если человек моет руки после того, как он сходил в туалет, то способ передачи вируса на этом заканчивается. Вирус в основном распространяется респираторным путем, то есть нужно, чтобы он попал с ЖКТ на руки и на слизистые дыхательных путей другого человека. На практике такое редко встречается», — отметил вирусолог.

В дальнейшем вирус также может эволюционировать и менять свои симптомы. По словам Скулачева, это будет происходить до тех пор, пока коронавирусу удается размножаться в телах людей, в особенности тех, кто не прошел вакцинацию. Но предсказать, какие будут его проявления, невозможно.

«Он может, например, стать мягче и немного снизить выраженность симптомов, хотя пока что ничего об этом не говорит. Все его новые варианты опасные», — заключил специалист.