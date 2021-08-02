Провал трансгендера на Олимпиаде подтолкнет к научным исследованиям. Биологические женщины оказались сильнее

Лорел Хаббард из Новой Зеландии не смогла толкнуть штангу. Первый трансгендер Олимпиады выбыла на старте соревнований тяжелоатлетов. Однако своим поражением транс-спортсменка может подтолкнуть к новым исследованиям таких изменений организма — ведь биологические женщины оказались сильнее.

На Олимпиаде в Токио впервые в истории Игр выступила трансгендер. Новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард до 2012 года была мужчиной-штангистом Гевином. Хотя ранее Хаббард никогда не выигрывала никаких крупных соревнований, сменив пол, она не стала менять вид спорта. Спортсменка заявилась в супертяжелой категории у женщин.

Многие тяжелоатлеты и журналисты осудили МОК за допуск к участию новозеландской спортсменки. Критики отмечали мощный корпус Лорел Хаббард, который не изменился после смены пола. По мнению экспертов, это могло дать ей дополнительное преимущество на фоне остальных.

Однако Хаббард не смогла одолеть вес штанги. В первом подходе в рывке тяжелоатлетка не взяла 120 килограммов, а во втором и третьем не справилась с 125 килограммами. Несмотря на смешки в зале, спортсменка использовала все три попытки и выбыла из соревнований.

Путь к Играм

Возможно, поднять штангу Лорел помешало прошлое поражение. На Играх Британского Содружества в 2018 году Хаббард также стала первым участником-трансгендером в истории и победила в первом упражнении — рывке. Стараясь толкнуть 132 килограмма, спортсменка получила травму и не смогла продолжить соревнования, писал «Спорт-Экспресс».

Не исключено, что свое слово сказал и возраст, ведь в 43 года спортсменка уже относится к ветеранам, и в Токио Хаббард была самой старшей из тяжелоатлеток. Однако, несмотря на травмы и годы, Лорел все же решила выступить на Олимпиаде, тем более что второго шанса у нее точно не будет.

После провала первая в истории Олимпийских игр штангистка-трансгендер поблагодарила МОК за то, что получила шанс выступить на соревнованиях. Новозеландка призналась, что осведомлена о противоречиях, которые окружали ее участие в Играх.

Спортсменка отметила, что Международный олимпийский комитет в полной мере подтвердил свою приверженность принципам олимпизма и доказал, что спорт для всех, он инклюзивен и доступен. А представители мирового ЛГБТ-сообщества поддержали выбывшую тяжелоатлетку и заявили, что все равно гордятся ею.

Сначала исследования, потом выводы

Генетик, заслуженный врач РФ, доктор биологических наук Евгений Лильин отметил в разговоре с «360», что вопрос о преимуществе в спорте трансгендеров, которые ранее были мужчинами, над женщинами-спортсменками интересен и не исследован. Последнее ученый объяснил боязнью результата.

«Поскольку не исключено, что мы ничего не найдем того, что плохо характеризует трансгендеров в спорте. В силу эволюции мужчина сильнее женщины. Но когда он ставит своей целью превратиться в даму, то не стоит забывать, что кроме коррекции различных органов и пересадок тканей, ему вводится некоторое количество гормональных средств», — пояснил Евгений Лильин.

По словам генетика, это делается для того, чтобы резко уменьшить количество андрогенов, то есть мужских гормонов, и резко повысить количество эстрогенов — женских гормонов. И это, естественно, может и должно привести к потере и мышечной массы, и мышечной силы. Поэтому, по словам собеседника, еще рано выступать против того, чтобы трансгендеры участвовали в женских видах спорта.

«По-моему, сегодня не стоит столь категорично этот вопрос ставить. Давайте сначала проведем соответствующие исследования и только после этого будем делать обоснованные выводы. Хотя мы не можем исключить, что подобные исследования уже были проведены, ведь не зря МОК допустил к соревнованию трансгендеров», — отметил Евгений Лильин.

Игры без «секс-контроля»

Российская тяжелоатлетка, серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине Марина Шаинова рассказала «360», что у мужчин и женщин техника подъема штанги отличается. Кроме того, спортсменка выразила уверенность, что мужчина будет все-таки сильнее любой подготовленной женщины.

«Да, в тяжелой атлетике у мужчин и женщин разные даже настрой, психология, мышечное чувство штанги. Но также по-разному все будет и у двух девушек, ведь в спорте все очень индивидуально. Мы можем сколько угодно обсуждать различия, но по правилам МОК с 2016 года трансгендеры могут выступать на соревнованиях», — подытожила Марина Шаинова.

Она добавила, что подобные вопросы стоит адресовать тем, кто придумывает новые правила. Спортсменка вспомнила, что в начале 2000-х на ее первых международных соревнованиях все должны были проходить так называемый «секс-контроль»: медики проверяли соответствие атлета заявленному полу.

Да, у меня до сих пор хранится такой специальный паспорт, подтверждающий, что я — девочка. И до 2003 года на всех соревнованиях его нужно было предъявлять. Потом его и процедуру проверки отменили Марина Шаинова призер Олимпийских игр.

При этом спортсменка отметила, что не считает неудачу новозеландской штангистки провалом. Возможно, Лорел Хаббард преследовала цель хотя бы просто выйти на олимпийский помост. А то, что не получилось взять вес, может быть ошибкой в расчетах или сказалось напряжение от излишнего внимания прессы, предположила Марина Шаинова.