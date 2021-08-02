Спортсмены и журналисты возмутились участием трансгендера на Олимпиаде

Жительница Новой Зеландии Лорел Хаббард, ставшая трансгендером более 10 лет назад, старается не выходить на публику из-за давления общественности. Однако в скором времени зрители и болельщики смогут увидеть ее выступление на Олимпиаде. Она представит Новую Зеландию, сообщил Life.

Долгое время Хаббард был исполнительным директором Федерации тяжелой атлетики Новой Зеландии. В 2012 году он решил сменить пол и получил имя Лорел. Попадание спортсменки на Олимпиаду не единственное ее достижение. На чемпионате мира в 2017 году она завоевала серебряную медаль, а после взяла золото на Тихоокеанских играх 2019 года в Самоа. Оргкомитет Игр с таким решением был не согласен, но запретить ей выступать не смог.

Многие спортсменки и журналисты осуждают участие новозеландской тяжелоатлетки в Олимпиаде. Они отмечают, что все свои достижения Лорел берёт за счёт мощного корпуса, который не изменился после смены пола. Это даёт ей дополнительное преимущество на фоне остальных.

«Женщина-трансгендер с биологически мужским телом имеет серьезные физические преимущества перед женщинами, рожденными в женском теле, в любом виде спорта, где физическая сила является определяющим фактором. Это бесспорный факт», — считает британский журналист Пирс Морган.

Бельгийская спортсменка Анна Ван Беллинген также возмущена присутствием трансгендера на соревнованиях, несмотря на то, что уважает все трансгендерное сообщество и не отрицает идентичность новозеландки.

Сама Хаббард отметила, что правила, которые позволяют ей участвовать в соревнованиях, были приняты в 2003 году. Почти через два десятилетия мир спорта по-прежнему не готов к появлению такого атлета. Однако она не думает отступать, несмотря на психологическое давление со стороны общественности.