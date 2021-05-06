Трансгендер впервые примет участие в Олимпийских играх

Тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард станет первым в мире трансгендером, который примет участие в Олимпиаде. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио.

Как сообщило издание Inside the games, Харбард сейчас 43 года. На смену пола она решилась в 35 лет. До этого Лорел была мужчиной по имени Гэвин.

Международный олимпийский комитет (МОК) в 2015 году разрешил выступать в женской категории мужчинам, которые превратились в женщин без операции по удалению тестикул и при определенном уровне тестостерона. Об этом написала «Газета.ru».

Олимпиаду перенесли с 2020-го на 2021 год из-за пандемии. В связи с угрозой распространения коронавируса спортивное мероприятия решено провести без иностранных зрителей.

Стали известны и ограничения, которые будут соблюдать участвующие в Играх спортсмены. Еще до полета в Японию они должны получить два отрицательных теста на коронавирус. Уже в Токио все занятые в состязаниях или их организации люди будут каждый день проходить тестирование. Общение с другими будет сведено к минимуму.