Россия подписала меморандум и трехстороннее соглашение по вывозу зерна. Цель договоров — решение проблем с поставками продовольствия и удобрений на мировой рынок. Украина на прямое сотрудничество с РФ не пошла и вряд ли будет исполнять договоренности, когда получит свое. Но Запад придет за российским зерном, когда украинское закончится.

Меморандум о поставках сельхозпродукции из России подписал генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Действовать он будет три года. В российском МИД отметили, что документ обязывает ООН устранить созданные США и ЕС препятствия для поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

ООН не справится

Политолог и научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с «360» напомнил, что основной преградой для России являются санкции, запрещающие закупку отечественных зерна и удобрений в РФ

«Я, правда, не очень верю, что ООН в силах это устранить. Поскольку американцы всегда считали свое национальное законодательство выше международного права, в то числе и решений ООН в любой форме — как от Совбеза, так и от Генассамблеи», — пояснил он.

Как ни парадоксально, отмена этих санкций нужна американцам не меньше, чем нам. Они всегда были главными экспортерами продовольствия, а сейчас перестали ими быть по климатическим причинам. Это, конечно, может продлиться недолго, но точно до следующего года Дмитрий Журавлев политолог.

Если у ООН не получится убедить Соединенные Штаты в необходимости снять ограничения, то, скорее всего, на этом все и закончится.

«Думаю, к этому моменту украинское зерно уже вывезут», — предположил Журавлев.

В море по минам

Вторым подписанным в Стамбуле документом стало соглашение о содействии вывозу зерна с территории Украины. Осуществлять его планируют из трех портов Черного моря, причем без разминирования фарватера.

«Понятно, почему Украина это вписала. Потому что боится, что мы их атакуем с моря, если они разминируют фарватер. Мне очень хочется посмотреть на те баржи с зерном, которые пойдут по минам в расчете проскочить между ними», — заметил Журавлев.

Одним из гарантов соглашения выступает Турция, которая уже поставляет Украине беспилотники. Политолог допустил вероятность того, что сухогрузы покинут украинские порты с зерном, а вернутся с новым вооружением. Однако подобное развитие событий возможно и без участия турецкой стороны.

«Потому что Россия гарантом не является. Мы физически не можем в украинских портах досматривать украинские корабли. Нам не дадут. Поэтому это, скорее, вопрос легитимности того, что и так, и так будет», — подчеркнул эксперт.

Тем не менее в соглашении указано, что перед выходом в море и прибытием в порт назначения специальные инспекционные группы Совместного координационного центра проведут проверки судов. А за их загрузкой будут наблюдать представители ООН, Турции и Украины.

Обмен действий на обещания

Украинские власти отказались подписывать продуктовую сделку с РФ напрямую, согласившись на договоренность с Турцией и ООН. Журавлев объяснил это нежеланием киевского режима сотрудничать с Россией.

«Украина не желает подписывать никаких документов с Россией. Это политическая позиция. Поэтому документ фактически разделен на два. Один подписываем мы с Турцией и ООН, другой — Украина», — сказал политолог.

Шойгу указывал на взаимосвязь документов и объединение их в единый пакет. Иначе говоря: если России не дадут вывозить собственное зерно — она не станет исполнять остальные пункты соглашений. Однако украинского зерна, обратил внимание Журавлев, мало. И вывезут его относительно быстро.

«И тогда им (украинцам — прим. ред.) будет плевать, выполняем мы свои договоренности или нет. Украина никогда договоренности не выполняла и не собирается. Нормальная украинская политика», — отметил он.

ООН, добавил политолог, выступает гарантом заключенных сделок и своим авторитетом подтверждает происходящее.

Выполнять [договоренности] должна Украина. И выполнять она будет так же, как и Минские соглашения — широкий обмен наших действий на их обещания Дмитрий Журавлев.

Дальнейшие шаги украинской стороны весьма предсказуемы. Россия пошла на сотрудничество, поскольку не хочет обвинений в «убийстве голодом несчастного мира». Даже с учетом незначительного количества зерна, которое есть на Украине.

«Хотя того же самого украинского зерна для мира — как слону дробина, пропагандистская машина вокруг этого раскручена мегамасштабно. Пусть они вывезут свое зерно — это все равно ничего не изменит. И те же европейцы, американцы побегут к нам, потому что кушать очень хочется. <…> И так будет везде. Зеленый переход, кроме того, что он ничего не решил в энергетике, сильно подорвал сельское хозяйство развитых стран. Через некоторое время ребята вернуться. Съедят украинское зерно — займутся нашим», — заключил Дмитрий Журавлев.