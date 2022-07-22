Россия подписала соглашение по экспорту зерна с ООН и Турцией

Россия подписала трехстороннее соглашение о содействии по вывозу зерна с Украины и снятию ограничений для российских продуктов на мировой рынок. Об этом сообщило РИА «Новости».

Документ подписали министр обороны России Сергей Шойгу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Соглашение предусматривает вывоз украинского зерна из трех портов в акватории Черного моря. Разминирования гаваней не будет. Сухогрузы пойдут по согласованному безопасному маршруту с украинскими лоцманами.

Проверку безопасности маршрутов обеспечат минные тральщики. Наблюдать за всем процессом станет координационный совет в Стамбуле, в который войдут представители всех четырех участников подписанных соглашений: России, Украины, Турции и ООН.

Военного сопровождения судов не будет. Более того, боевым кораблям, самолетам и беспилотникам запретят приближаться к сухогрузам на определенное расстояние.

Все суда перед выходом в море и прибытием в порт назначения проверят специальные инспекционные группы Совместного координационного центра. За загрузкой зерна в портах проследят наблюдатели от ООН, Турции и Украины.

Срок договоренностей составляет 120 дней с последующим пролонгированием. Первые сухогрузы из украинских портов отправятся через пару недель.