Зеленский отказался от прямого сотрудничества с Россией по продуктовой линии

Украина не будет подписывать продуктовую сделку с Россией. Вместо этого Украина подпишет договор с Турцией и ООН. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк, пишет РИА «Новости».

Украина согласилась подписать сделку с Турцией и ООН, но от прямого сотрудничества с Россией отказался.

Советник отметил, что в рамках договоренностей Россия не будет сопровождать суда и иметь своих представителей в портах Украины. Кроме того, вся инспекция судов будет проводиться совместными группами в турецких водах.

Украинские СМИ пишут, что страна уже подписала свою часть продуктовой сделки с Турцией и ООН.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу приехал в Стамбул, чтобы подписать документы о содействии вывозу украинского зерна и снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт.