Меморандум о взаимопонимании по экспорту из России зерна и удобрений РФ и ООН заключили на три года. Он в том числе направлен на устранение созданных США и ЕС препятствий в сферах финансов, страхования и логистики.

Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что документ подписали первый зампред правительства России Андрей Белоусов и генсек ООН Антониу Гутерриш. Его слова привела пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Главная задача — обеспечение транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства, на мировые рынки», — отметил Лавров.

Меморандум также позволит добиться исключения для упомянутой продукции из-под действия введенных против РФ санкций.

«Рассчитываем, что в предстоящий период будут предприняты все необходимые усилия для эффективного выполнения указанных соглашений», — подчеркнул глава МИД РФ.

Немаловажным в развитии ситуации министр назвал добросовестное содействие со стороны ООН. Конструктивный подход к вопросу потребуется от всего мирового сообщества, в том числе стран Запада.

«С учетом весомой доли российской и украинской сельскохозяйственной продукции на мировых рынках обеспечение ее бесперебойного экспорта отвечает насущным задачам поддержания продовольственной безопасности, особенно развивающихся и наименее развитых стран», — обратил внимание Лавров.

Предпринятые шаги, выразил он надежду, будут содействовать «достижению целей устойчивого развития, в том числе по ликвидации голода».

Глава российского МИД поблагодарил турецких партнеров и лично Реджепа Тайипа Эрдогана за вклад в достигнутые соглашения.