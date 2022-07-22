Меморандум РФ — ООН по вывозу зерна и удобрений заключили на три года
Лавров: меморандум Россия — ООН обеспечит поставки зерна и удобрений на мировые рынки
Меморандум о взаимопонимании по экспорту из России зерна и удобрений РФ и ООН заключили на три года. Он в том числе направлен на устранение созданных США и ЕС препятствий в сферах финансов, страхования и логистики.
Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что документ подписали первый зампред правительства России Андрей Белоусов и генсек ООН Антониу Гутерриш. Его слова привела пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
«Главная задача — обеспечение транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства, на мировые рынки», — отметил Лавров.
Меморандум также позволит добиться исключения для упомянутой продукции из-под действия введенных против РФ санкций.
«Рассчитываем, что в предстоящий период будут предприняты все необходимые усилия для эффективного выполнения указанных соглашений», — подчеркнул глава МИД РФ.
Немаловажным в развитии ситуации министр назвал добросовестное содействие со стороны ООН. Конструктивный подход к вопросу потребуется от всего мирового сообщества, в том числе стран Запада.
«С учетом весомой доли российской и украинской сельскохозяйственной продукции на мировых рынках обеспечение ее бесперебойного экспорта отвечает насущным задачам поддержания продовольственной безопасности, особенно развивающихся и наименее развитых стран», — обратил внимание Лавров.
Предпринятые шаги, выразил он надежду, будут содействовать «достижению целей устойчивого развития, в том числе по ликвидации голода».
Глава российского МИД поблагодарил турецких партнеров и лично Реджепа Тайипа Эрдогана за вклад в достигнутые соглашения.