Армения задумалась о признании Нагорного Карабаха. Но это не поможет миру

Споры азербайджанцев и армян о принадлежности Нагорного Карабаха привели к очередному обострению конфликта. На фоне начала военных действий премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности признания независимости самопровозглашенной республики. Но политологи считают, что такие действия приведут лишь к еще большей эскалации конфликта и полномасштабной войне.

Утро 27 сентября началось в Нагорном Карабахе с обстрелов. В самопровозглашенной республике заявили об открытии огня азербайджанскими военными. При этом Минобороны Азербайджана утверждает, что первой снаряды запустила именно армянская сторона.

В итоге Армения и Карабах объявили всеобщую мобилизацию и военное положение. Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о необходимости рассмотреть вопрос о признании независимости Карабаха.

«Да, мы должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской Республики — прим. ред.), в нашей повестке есть такой вопрос. Мы должны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий», — заявил Пашинян.

Повод для эскалации конфликта

Заявление Пашиняна об одностороннем признании Карабаха приведет к эскалации конфликта, считает политолог Никита Масленников.

Болезнь будет загнана вглубь, и есть риски ее дальнейшего разрастания и интернационализации. Турция уже высказалась в поддержку Азербайджана при любых раскладах. Стоило бы сейчас включить холодную голову и не делать нежелательных шагов, потому что это расколет международное сообщество Никита Масленников.

Эксперт пояснил «360», что признание со стороны Армении добавит дополнительной геополитической напряженности в и без того перегруженном мире. Заявление премьера политолог назвал не лучшим шагом, так как в целом международное сообщество не признает самопровозглашенную республику. Страны надеются, что рано или поздно будет найдет компромиссный вариант. Но стороны решили начать военные действия.

«Пока это отдельные боестолкновения, но это может закончиться полномасштабной войной по типу 1991 года», — отметил Масленников.

Он подчеркнул, что заявлением о признании Карабаха Армения привлекла международное внимание к конфликту. Если раньше государства были просто наблюдателями, то теперь должны будут отреагировать и занять определенный фланг.

«Активность приведет к тому, что, естественно, конфликт появляется в топ-листе международных событий. Естественно, внимание тоже будет возрастать, но и реакция Азербайджана может быть соответствующей. Резон был, чтобы привлечь международное внимание и мобилизовать в свою сторону какую-то поддержку», — заявил политолог.

Азербайджан, в свою очередь, может трактовать признание независимости как отторжение суверенной территории. Это может послужить поводом для обращения к союзникам за военной помощью.

Отказ от мирного плана

Кроме того, признание Карабаха может привести к резкому ужесточению позиции Азербайджана, отметил директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Сейчас Азербайджан ориентирован на мирное разрешение конфликта в Нагорном Карабахе, как это ни покажется кому-то парадоксальным в условиях, когда идет война и наступление Азербайджана. Дело в том, что Россия разработала поэтапный план разрешения карабахской проблемы», — пояснил эксперт.

Он уточнил, что двухэтапный план создали еще 10 лет назад. Армения должна передать Азербайджану территории вокруг Нагорного Карабаха. Обмен пройдет на условиях снятия экономической блокады, демилитаризации и двух коридоров безопасности. После завершения первого этапа предлагается провести переговоры для разрешения ситуации мирным путем.

Война прекратится и станет невозможной из-за демилитаризации. Вот это российский план. В принципе, Азербайджан его поддерживает. Но официальное признание Арменией Нагорного Карабаха означает, что Армения окончательно отказывается от этого мирного плана. Это привело бы к резкому ужесточению позиции Азербайджана Сергей Марков.

По его словам, признание территории оставляет Азербайджану только военный путь и дает возможность ввести турецкую союзническую армию. Баку же мог начать боевые действия специально, чтобы стимулировать власти Армении вернуться за стол переговоров. А Ереван решил заявить о возможности признания Карабаха, чтобы вытолкнуть Россию из роли нейтрального посредника.

«Вводятся турецкие войска, вы, Россия, теряете свое влияние, поэтому вы, Россия, тоже должны теперь военным образом выступить на стороне Армении. Вот это попытка манипулировать Россией и вытолкнуть Россию <…> на позицию полного военного союзника Армении», — отметил Марков.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев подчеркнул, что, к сожалению, конфликт Армении и Азербайджана не закончится.

«Это затяжной, очень долгий конфликт. Необходимо закончить горячую фазу, прекратить военные действия. Сделать это можно только дипломатическим путем. Россия обладает влиянием и на Армению, и на Азербайджан. Для нас сейчас это очень важный вопрос, потому что оба народа — наши братские народы, мы с ними жили многие века рядом, и эта война никому не нужна», — заявил он.

Журавлев отметил, что интерес к региону проявляют США, Франция, Иран и Турция. При этом страны хотят не мира, а решения своих геополитических задач. Эксперт считает, что ситуация требует многосторонней встречи на уровне министров иностранных дел или глав правительств.