«Эта война никому не нужна»: политологи предположили, как можно остановить конфликт в Нагорном Карабахе

Военное противостояние Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе не закончится без дипломатических переговоров с участием России. Таким мнением с «360» поделился директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Как это может закончиться? К сожалению, никак. Это затяжной, очень долгий конфликт. Необходимо закончить горячую фазу. Прекратить военные действия. Сделать это можно только дипломатическим путем. Россия обладает влиянием и на Армению, и на Азербайджан. Для нас сейчас это очень важный вопрос, потому что оба народа — наши братские народы, мы с ними жили многие века рядом, и эта война никому не нужна», — рассказал Журавлев.

Собеседник подчеркнул, что интерес к региону, где начались боевые действия, проявляют США, Франция, Иран и Турция. Они хотят не мира, а решения своих геополитических задач.

«Я думаю, что необходима многосторонняя встреча — может быть, в том же Минске. У нас, в принципе, есть некоторая контактная группа. Она, кажется, в Минске и работает по этой теме, но уровень этой группы очевидно нужно поднимать. Необходима встреча на уровне министров иностранных дел, может быть, глав правительств. Это невозможно прекратить, это можно лишь остановить», — добавил Журавлев.

Политолог Наталия Елисеева заявила, что в Карабахе мы сейчас видим эскалацию конфликта со стороны Турции, которая поддерживает Азербайджан.

«Самая последняя сторона, которая заинтересована в происходящем, — это как раз Россия. Ей это (военный конфликт — прим. ред.) абсолютно невыгодно. <…> Некоторые уже начинают обвинять Россию в заинтересованности в этом», — пояснила Елисеева.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье, 27 сентября. Армения и Азербайджан начали боевые действия. Стороны заявили о погибших мирных жителях. Ереван готов применить ракетные комплексы «Искандер» в случае необходимости. Заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко призвал всех к сдержанности при обсуждении ситуации в регионе.