Армения: Турция помогает Азербайджану оружием

«Есть уточненная информация о наемниках, о вмешательстве Турции, о применении турецкого вооружения», — сказал Ованнисян в ответ на вопрос журналистов об участии сирийских наемников в боях против Нагорно-Карабахской республики

О наемниках он сказал, что 100%-ной уверенности у властей Армении нет, но сейчас ведется сбор и анализ данных по этому вопросу.

Конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. В обеих странах введено военное положение. Ранее стало известно, что около 200 военнослужащих Азербайджана погибли во время боев в Нагорном Карабахе, уничтожено около 30 танков и единиц бронетехники и около 20 беспилотников.