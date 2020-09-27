Армения готова рассмотреть вопрос признания независимости Нагорного Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны планируют рассмотреть вопрос признания независимости Нагорного Карабаха. Сегодня на территории республики развернулись военные действия.

Об этом политик рассказал на собрании парламента, передает ТАСС.

«Да, мы должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики — прим. ред.), в нашей повестке есть такой вопрос. Мы должны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий», — заявил Пашинян.

Ранее власти Армении ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Однако Пашинян в обращении к нации заявил, что народ готов дать достойный ответ агрессивным действиям Азербайджана, но при этом добавил, что Армения может заставить Азербайджан прекратить огонь и установить мир.

В связи с обостренной обстановкой в соседних государствах министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил готовность от лица страны стать посредником в урегулировании конфликта. В результате военных действий уже пострадали несколько десятков мирных людей.