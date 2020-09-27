Армения готова рассмотреть вопрос признания независимости Нагорного Карабаха
Об этом политик рассказал на собрании парламента, передает ТАСС.
«Да, мы должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики — прим. ред.), в нашей повестке есть такой вопрос. Мы должны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий», — заявил Пашинян.
Ранее власти Армении ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Однако Пашинян в обращении к нации заявил, что народ готов дать достойный ответ агрессивным действиям Азербайджана, но при этом добавил, что Армения может заставить Азербайджан прекратить огонь и установить мир.
В связи с обостренной обстановкой в соседних государствах министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил готовность от лица страны стать посредником в урегулировании конфликта. В результате военных действий уже пострадали несколько десятков мирных людей.