Инструкция для прививки на майских. Отвечаем на главные вопросы о вакцинации в Подмосковье

Длинные майские выходные — повод отдохнуть и провести время с семьей. Однако пандемия еще не отступила, поэтому необходимо обезопасить себя и своих близких. Пункты вакцинации от коронавируса в Подмосковье продолжат работать в праздничные дни. Как туда записаться, что нужно знать и почему так важно привиться сейчас — в материале «360».

Жители Подмосковья могут привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V», которую разработал Институт имени Гамалеи. Вакцинация бесплатная и полностью добровольная, однако специалисты советуют не отказываться от прививок. Препарат защитит пациента от тяжелых форм заболевания COVID-19 и поможет быстрее победить вирус.

Где привиться на майские праздники?

Вакцинацию от коронавируса в Подмосковье не стали приостанавливать на время длинных выходных. С 1 по 11 мая в регионе продолжат работать все пункты. Сделать прививку можно в поликлиниках или мобильных фельдшерско-акушерских пунктах, а также в выездных пунктах в СНТ и торговых центрах.

Для удобства жителей существует интерактивная карта. С ее помощью можно выбрать ближайший пункт вакцинации, а также узнать время его работы. Карта позволяет также построить маршрут, чтобы понять, сколько времени займет дорога до выбранного места.

Как записаться на вакцинацию?

Есть несколько способов записи на прививку от коронавируса. Сделать это можно через портал госуслуг, в МФЦ, в поликлинике или по номеру 122.

Для записи через «Госуслуги» нужно войти в личный кабинет и выбрать специальный баннер на главной странице с надписью: «Защитите себя и своих близких! Сделайте прививку от COVID-19». Затем откроется вкладка, на которой нужно будет нажать на синюю кнопку «Записаться на вакцинацию».

Источник фото: «Госуслуги»

Затем сайт предложит заполнить персональные данные, указать номер ОМС и выбрать пункт вакцинации, дату и время. Подробная инструкция записи через портал госуслуг — в нашем материале. Записаться можно как на сайте, так и в мобильном приложении.

Для записи через МФЦ или поликлинику нужно прийти туда и обратиться за помощью к специалистам. Они помогут выбрать удобный пункт вакцинации, а также дату и время.

Записаться на вакцинацию по телефону 122 поможет голосовой робот Светлана. Помощник предложит позвонившему выбрать пункт вакцинации в поликлинике, а также удобные для записи дату и время. Для этого достаточно следовать указаниям робота и назвать номер полиса ОМС.

При этом для вакцинации в мобильных комплексах и торговых центрах предварительная запись не нужна. Прививку от коронавируса можно поставить сразу после осмотра врача на месте.

Где нужно делать вторую прививку?

Чтобы защититься от инфекции, нужно сделать две прививки — вторую ставят через 21 день после первой. Однако получать второй компонент вакцины необязательно в том же месте, где вводили первый. Можно выбрать любой удобный пункт вакцинации и завершить процедуру там.

«Когда тебе нужно поставить вторую прививку, тебе приходит СМС. Тебе необязательно, если делал это в Красногорске, опять ехать сюда. Вы можете это сделать, позвонив 122. И вас направят на ближайший пункт вакцинации, и вы ее пройдете», — рассказывал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Что взять с собой?

На вакцинацию нужно принести паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Почему сейчас особенно важно вакцинироваться?

Сейчас массовая вакцинация жителей — одна из важнейших задач Подмосковья. Губернатор региона Андрей Воробьев не раз напоминал, что «нет ничего лучше вакцины» для защиты от коронавируса.

Мы видим, что там, где вакцинация высокая, госпитализация низкая. Работа важная, прошу ее продолжать Андрей Воробьев.

Массовая вакцинация позволит избежать третьей волны коронавируса, которая уже пришла в некоторые страны. Они вновь вводят серьезные ограничения, вплоть до локдаунов.