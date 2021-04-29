Майские вакцине не помеха. Привиться от ковида в Подмосковье можно будет на праздниках

Пункты вакцинации от коронавируса будут работать в Московской области все майские праздники. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал Станиславу Натанзону в эфире «360».

В этом году выходные продлятся с 1 по 10 мая включительно. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. Но желающие привиться от ковида на майских праздниках смогут это сделать.

Пункты вакцинации будут работать все праздники Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Глава региона напомнил, что введение второго компонента вакцины можно сделать в ближайшем пункте.

«Когда тебе нужно поставить вторую прививку, тебе приходит СМС. Тебе необязательно, если делал это в Красногорске, опять ехать сюда. Вы можете это сделать, позвонив 122. И вас направят на ближайший пункт вакцинации, и вы ее пройдете», — сказал Воробьев.

Вакцинацию от ковида в Подмосковье делают бесплатно. Записаться на прививку можно через портал госуслуг, в поликлиниках, многофункциональных центрах или по номеру 122.

С собой нужно взять паспорт, полис и СНИЛС. Адреса пунктов вакцинации можно посмотреть на интерактивной карте.