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    22 апреля 2021, 11:20

    Голосовой робот поможет записаться на прививку от коронавируса в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Подмосковье появился голосовой робот, помогающий записаться на прививку от коронавируса. Он заработал на телефонной линии 122.

    Голосовой робот поможет записаться на прививку от коронавируса в Подмосковье | Изображение 1

    Это подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Она напомнила, что ранее запустили голосового помощника по вызову врача на дом, а теперь робота, который записывает на прививку.

    Мы развиваем информационные технологии в сфере здравоохранения Подмосковья. Основа работы робота — технологии искусственного интеллекта, синтеза и распознавания речи

    Светлана Стригункова.

    Голосовой помощник предлагает выбрать пункт вакцинации в поликлинике, а также удобные для записи дату и время.

    «Достаточно назвать только номер полиса ОМС», — отметила Стригункова.

    Вакцинацию в регионе делают бесплатно, а записаться на нее можно через областной портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122.