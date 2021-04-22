Голосовой робот поможет записаться на прививку от коронавируса в Подмосковье

В Подмосковье появился голосовой робот, помогающий записаться на прививку от коронавируса. Он заработал на телефонной линии 122.

Это подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Она напомнила, что ранее запустили голосового помощника по вызову врача на дом, а теперь робота, который записывает на прививку.

Мы развиваем информационные технологии в сфере здравоохранения Подмосковья. Основа работы робота — технологии искусственного интеллекта, синтеза и распознавания речи Светлана Стригункова.

Голосовой помощник предлагает выбрать пункт вакцинации в поликлинике, а также удобные для записи дату и время.

«Достаточно назвать только номер полиса ОМС», — отметила Стригункова.

Вакцинацию в регионе делают бесплатно, а записаться на нее можно через областной портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122.