Иосиф Пригожин: государству нужно поддерживать артистов

«У людей должно быть настроение пойти. Вы видите: сегодня очень обозленные люди, у многих нервы сдают. В обществе нет взаимопонимания, что надо просто пережить это. У нас осенью запланирован тур в Финляндии. Но основные планы я строю на следующий год. В этом году мы будем держаться, терпеть. Я создал „подушку безопасности“ до конца года», — поделился продюсер.

Он также отметил, что государству следует оказать помощь артистам. Пригожин подчеркнул, что не все такие звезды, как Киркоров, и вот именно им необходимо помогать в сложившейся обстановке.

Пригожин прокомментировал и слухи о том, что он просит деньги у государства для себя. По словам продюсера, он никогда этого не делал, а если бы сделал, то отдал бы средства тем, кому они нужны: благотворительным или детским фондам.