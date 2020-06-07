«Ведет себя как свинья». Пригожин посоветовал Шнурову обратиться к психиатру

«Он ведет себя просто как свинья. <…> Что касается медицинской помощи, то, в принципе, мы могли бы сходить вместе с ним в одно медицинское учреждение под названием Кащенко и провериться вместе, убедиться в том, что врачебная помощь нужна все-таки ему».

Ранее музыкант написал пост о том, что всем нужна работа, а Валерии и ее мужу — медицинская помощь, якобы эта семейная пара «болтает чепуху на каждом углу и пытается дозвониться Панину и Куклачеву» вместо того, чтобы заняться делом.

До этого конфликта Иосиф Пригожин заявлял о бедственном положении дел у российских звезд и таким образом поддержал флешмоб постов, в которых об отсутствии работы и концертах рассказали многие.

Сергей Шнуров в свойственной ему манере ответил на это стихотворением («Голодней всех было звездам, взять они хотели (в) МРОТ»). Продюсер возмутился на такую рифму и назвал своего оппонента «дебилом» и «хайпожором».

Конфликт двух российских звезд тянется уже две недели.