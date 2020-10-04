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    04 октября 2020, 15:22

    «Работа заглохла»: Лещенко пожаловался на убытки российских артистов из-за коронавируса

    Андрей Иванов

    Ограничения на фоне пандемии коронавируса серьезно ударили по карману российских артистов, которые сейчас работают в минус. Коммерческие выступления из-за малого количества зрителей не окупают сами себя и уж тем более не приносят никакой прибыли. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал народный артист России Лев Лещенко.

    «Что касается коммерческой части нашей работы — она заглохла, потому что мы все работаем на самоокупаемости. Проблема заключается в том, что в силу того, что сокращается число зрителей на концертах, это сразу бьет по тому, что очень сложно проводить кассовые концерты. <...> Получается такой отрицательный баланс, ресальдо», — заявил Лещенко.

    Певец добавил, что артистам сейчас нечем кормить свои коллективы, так как никакие государственные дотации коммерческому цеху не положены. Лещенко выразил надежду, что ситуация выровняется к Новому году. По словам исполнителя, праздничная кампания будет «единственным спасением для концертного дела».

    В мае продюсер Иосиф Пригожин заявил, что российские артисты попали в чудовищное положение из-за коронавируса. Лещенко призвал его не обострять ситуацию.

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