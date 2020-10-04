«Работа заглохла»: Лещенко пожаловался на убытки российских артистов из-за коронавируса

«Что касается коммерческой части нашей работы — она заглохла, потому что мы все работаем на самоокупаемости. Проблема заключается в том, что в силу того, что сокращается число зрителей на концертах, это сразу бьет по тому, что очень сложно проводить кассовые концерты. <...> Получается такой отрицательный баланс, ресальдо», — заявил Лещенко.

Певец добавил, что артистам сейчас нечем кормить свои коллективы, так как никакие государственные дотации коммерческому цеху не положены. Лещенко выразил надежду, что ситуация выровняется к Новому году. По словам исполнителя, праздничная кампания будет «единственным спасением для концертного дела».

В мае продюсер Иосиф Пригожин заявил, что российские артисты попали в чудовищное положение из-за коронавируса. Лещенко призвал его не обострять ситуацию.